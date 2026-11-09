De invloed van The Legend of Zelda: Ocarina of Time reikt mogelijk verder dan veel spelers denken.

Volgens voormalig Rockstar-topman Dan Houser hebben ontwikkelaars die beweren niets van Mario of Zelda op de Nintendo 64 te hebben overgenomen, het niet helemaal bij het rechte eind.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time wordt door veel spelers gezien als een van de belangrijkste games uit de geschiedenis. De Nintendo 64-klassieker introduceerde verschillende gameplaymechanieken die later ook in andere 3D-games terugkeerden. Maar ook bij Rockstar Games heeft Nintendo’s werk indruk gemaakt.

Dan Houser, medeoprichter van Rockstar Games en voormalig vicepresident creatieve zaken, liet in een interview uit 2012 weten dat ontwikkelaars die zeggen niets van Mario of Zelda op de Nintendo 64 te hebben overgenomen, niet eerlijk zijn.

Ook zijn broer Sam Houser, eveneens medeoprichter van Rockstar Games, omschreef Grand Theft Auto III ooit als een combinatie van Zelda en de misdaadfilm Goodfellas. Daarmee werd de invloed van Nintendo’s avonturengame op de ontwikkeling van GTA III opnieuw onderwerp van gesprek.

Ocarina of Time blijft ontwikkelaars inspireren

De waardering van Dan Houser voor Nintendo’s werk bleef ook jaren later zichtbaar. Tijdens een gesprek met Lex Fridman sprak hij over de invloed van vroege 3D-games en de manier waarop Nintendo werelden tot leven wist te brengen.

Hij noemde onder meer de Zelda-games als voorbeelden van titels die volgens hem op een bijzondere manier gebruikmaken van de mogelijkheden van videogames.

Hoewel Houser niet heeft bevestigd dat GTA III rechtstreeks op Ocarina of Time is gebaseerd, laten zijn uitspraken wel zien hoeveel respect hij heeft voor Nintendo’s invloed op het 3D-gamedesign.