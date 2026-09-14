Sora komt deze week naar Fortnite

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het officieel: Sora uit Kingdom Hearts komt op 17 september naar Fortnite.



Epic Games heeft via het officiële Fortnite-account bevestigd dat de geliefde hoofdpersoon binnenkort zijn opwachting maakt in de populaire battle royale. Sora was eerder al te zien in promotiemateriaal rond het huidige seizoen, maar had nog geen officiële releasedatum.

Hoewel Epic nog niet alle details over de samenwerking heeft gedeeld, lijkt Sora onderdeel te worden van de bredere samenwerking tussen Fortnite en Kingdom Hearts. Daarmee voegt Epic opnieuw een bekende gameheld toe aan de inmiddels enorme verzameling crossover-personages in de game.

Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer Sora precies beschikbaar komt en op welke manier spelers hem kunnen bemachtigen. Daarover wordt waarschijnlijk later deze week meer bekendgemaakt.

Voor fans van Kingdom Hearts is de komst van Sora in ieder geval opvallend. De samenwerking komt bovendien op een interessant moment, aangezien er momenteel ook volop aandacht is voor Kingdom Hearts IV.