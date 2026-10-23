Dispatch komt naar mobiel en krijgt twee nieuwe modi

AdHoc Studio viert het eenjarig bestaan van Dispatch met een mobiele release en twee nieuwe modi.

De game verschijnt op 9 december voor iOS en Android. Spelers kunnen daarnaast direct aan de slag met een Storyboard Mode en uitgebreide commentaartracks van de cast en crew.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Dispatch verschijnt op iOS en Android

Sinds de oorspronkelijke release op pc en PlayStation is Dispatch ook verschenen op andere platformen, waaronder Xbox en Nintendo Switch. Op 9 december volgt de stap naar mobiele apparaten. Volgens AdHoc Studio is de game aangepast voor kleinere schermen en verschijnt deze voor moderne smartphones.

Een prijs voor de mobiele versie is nog niet bekendgemaakt.

Bekijk de game zoals hij oorspronkelijk werd ontworpen

Met de nieuwe Storyboard Mode kunnen spelers de afleveringen opnieuw beleven aan de hand van de oorspronkelijke storyboard-animaties. Zo krijgen ze een kijkje in de manier waarop scènes en personages werden ontworpen voordat de uiteindelijke animaties werden gemaakt.

Daarnaast introduceert AdHoc Studio een Cast & Crew Commentary Mode. Deze bevat meer dan zestien uur aan commentaar, verspreid over alle afleveringen. Spelers kunnen kiezen tussen commentaar van de cast of de crew. De gemaakte keuzes in het verhaal beïnvloeden welke toelichtingen ze te horen krijgen.

Nieuwe modi gratis voor Deluxe Edition-bezitters

Beide modi zijn direct beschikbaar. Spelers met de Deluxe Edition krijgen ze gratis. Wie de standaardeditie bezit, kan volgens Insider Gaming voor 10,99 dollar upgraden naar de Deluxe Edition.

Ook op Steam is er tijdelijk voordeel te behalen: Dispatch wordt daar met 20 procent korting aangeboden.

Met de mobiele release en de nieuwe extra’s biedt AdHoc Studio spelers een nieuwe reden om terug te keren naar Dispatch. Vooral de commentaartracks en storyboards geven fans een kijkje achter de schermen van de game.