EA Sports FC krijgt mogelijk open wereld modus, Nintendo wil meer films maken en meer in overig nieuws week 45

Nieuws

Nintendo heeft deze week een Nintendo Store app uitgebracht op iOS en Android apparaten. Daarin kunnen spelers nog makkelijker aankopen doen in de digitale winkel van het bedrijf. Naast het aanschaffen van games kun je er ook bekijken wanneer je welke game voor hoe lang hebt gespeeld.

Sonic Racing: CrossWorlds verschijnt op 4 december voor de Nintendo Switch 2. De game was al speelbaar op de console via de backwards compatibility van de console, maar begin volgende maand verschijnt de “native” versie. Spelers die de Switch-versie al hebben aangeschaft, kunnen voor een tientje upgraden naar de “next-gen” versie.

EA heeft in een FAQ voor de overname van het bedrijf door een groep investeerders laten weten de creatieve vrijheid te blijven houden.

Netease heeft de studio Fantastic Pixel Castle gesloten. Hoewel er nog een klein beetje hoop is dat de studio van World of Warcraft designer Greg Street doorgaat als indie ontwikkelaar zal dat niet onder de banner van Netease zijn en ook in een afgeslankte vorm.

Vorige week meldden we dat de Wachowski Brothers graag wilden dat Hideo Kojima een game van de Matrix zou gaan maken. Nu blijkt dat Konami dat destijds zo heeft afgewezen dat de beste man nooit van die interesse heeft gehoord.

I was surprised to see on social media that the Wachowski sisters had “offered me a Matrix game project!” back in 1999. In all these 26 years, no one ever told me such a conversation had taken place. At the time, we were mutual fans and exchanged emails. The Matrix hadn’t been… pic.twitter.com/4P10P9eEfT — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) October 29, 2025

AdHoc Studio laat met trots weten dat er in 10 dagen tijd ruim 1 miljoen exemplaren van hun game Dispatch zijn verkocht. In de game volgen spelers de voormalige superheld Robert Robertson die op een kantoor werkt waar hij de administratie van andere superhelden doet. Echter hoopt hij zelf ook weer te doen waar hij ooit zo goed in was. De game zal in zes afleveringen verschijnen, waarvan de eerste vier al te spelen zijn en de laatste twee op 12 november volgen.

2 days. 80 million copies sold.

Would’ve been nice.

We sold 1 Million in 10 days though.

Still pretty good. pic.twitter.com/PwuJnI0HT7 — AdHoc Studio – Dispatch OUT NOW! (@theAdHocStudio) November 3, 2025

Fortnite krijgt een tijdelijk eiland waarin spelers geen Battle Royale uitvechten, maar diverse minigames die ze samen met andere spelers moeten voltooien om op Disney gebaseerde cosmetische items vrij te spelen. Het eiland is te bezoeken door Disneyland Game Rush te zoeken of eilandcode 4617-4819-8826 in te voeren.

This lobby has no windows and no doors… 🏝️ pic.twitter.com/3ZL2wmXesc — Disney Parks (@DisneyParks) November 5, 2025

Square Enix gaat een herstructurering doorvoeren in hun Westerse takken. Men wil in Europa en Verenigde Staten “een wendbaardere en slankere” bedrijf creëren. Het is nog niet bekend hoeveel mensen er op straat komen, maar geruchten claimen dat er in het kantoor in Londen al 14o man de zak kan krijgen.

Blizzard is niet bezig om een consoleversie van World of Warcraft te maken. Er wordt al jaren gespeculeerd naar een mogelijk versie voor consoles, maar regisseur Ion Hazzikostas heeft in een interview met de Unshackled Fury-podcast dat ze er niet mee bezig zijn en als ze dat wel zouden doen ze het meteen zouden melden.

Serie/ Films

We kunnen binnenkort een nieuwe trailer van The Super Mario Galaxy film verwachten. Volgens insider My Time to Shine zal de trailer nog voor 21 november moeten verschijnen.

SCOOP:

The Mario Galaxy trailer will be attached to Wicked For Good meaning it will release online before November 21st! pic.twitter.com/Rc9PeCnkC8 — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) November 2, 2025

Nintendo wil hun portefolio aan films gaan uitbreiden. Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers, waar men liet weten al meer dan 10 miljoen Switch 2-consoles te hebben verkocht, liet het bedrijf weten dat bij een multimediastrategie films ook belangrij zijn.

Tot nu toe is alleen Super Mario Movie uitgekomen, maar staat het vervolg The Super Mario Galaxy Movie (2026) en een live-action verfilming van The Legend of Zelda (2027) op de planning.

Over films van Nintendo gesproken: volgens het betrouwbare ProductionList is de productie van The Legend of Zelda film begonnen. Deze zouden van 4 november tot 7 april 2026 staan ingepland en een jaar later op 7 mei moet de film gaan draaien.

Er zijn wat foto’s van de nieuwe Resident Evil film opgedoken en daarin is te zien hoe Praag is omgetoverd tot een besneeuwd Raccoon City. De film wordt op 28 september 2026 verwacht.

FIRST LOOK: Zach Cregger’s RESIDENT EVIL has transformed Prague into a snowy Raccoon City, filming large-scale action sequences with gunfire, explosions, and stunt driving. 🧟‍♂️🎥 📺 RE Movie Details: https://t.co/RSwZ1e2Pzk

📅 Release Date: Sept 18, 2026

🔍 Source: The Prague… pic.twitter.com/FGBTRPq9hj — RESIDENCE of EVIL (@ROEnetwork) November 4, 2025

Trailers

Nintendo heeft een nieuwe trailer van Metroid Prime 4: Beyond vrijgegeven en daarin ligt de focus op de Switch 2-versie van de game. Zo zien we diverse omgevingen, maar ook vijanden en meer!

Chun-li uit Street Fighter is eerder deze week aan Fatal Fury: City of the Wolves toegevoegd als DLC-personage. Naast het personage zijn er ook nieuwe verhalen in Arcade Mode en Episodes of South Town. In de onderstaande video’s gaat alle aandacht echter naar Chun-li.

De VR-game Thief VR: Legacy of Shadow is voorzien van een releasedatum. De game zal op 4 december naar de PlayStation VR2, Meta Quest 2, Meta Quest 3(S) en PC VR komen.

Digital Extremes heeft tijdens een livestream laten weten dat er een Switch 2-versie van Warframe eraan komt. De ontwikkelaar moest wachten op dev-kits van Nintendo, maar heeft deze inmiddels gekregen. De Switch 2-versie moet “aan het begin van 2026” verschijnen.

Auroch Digital en Poncle werken aan Warhammer Survivals, een survivalgame in het Warhammer 40,000 universum. De game moet ergens volgend jaar verschijnen op Steam en hieronder is de eerste video te zien.

Geruchten

De geruchten over mogelijke samenwerkingen tussen Fortnite en bekende franchises zijn deze weken niet bij te houden. Nu er een cross-over met The Simpsons is wordt er ook gespeculeerd over een mogelijke samenwerking met South Park, maar ook Harry Potter. Echter wordt nu ook geclaimd dat het thema van het zevende seizoen Hollywood is. Daar zou Kill Bill het startsignaal van worden.

Fortnite sent me a teaser… pic.twitter.com/6frt4BFHyG — Nick Eh 30 (@NickEh30) November 3, 2025

EA zou volgens geruchten bezig zijn met een openwereld modus voor EA Sport FC. Daarvan zouden deze week al speeltest worden gehouden. Football Gaming Zone meldt zelfs dat er deze week een presentatie is gehouden, waarbij EA meermaals EA Sports FC 27 zou zijn genoemd.

De modus zou vergelijkbaar zijn met The City uit de NBA 2K-games en daarin kunnen spelers hun eigen avatar maken en hun carrière opbouwen. Het blijft niet alleen bij pure speculatie, aangezien er ook beelden van de modus en de presentatie op social media zijn geplaatst.

🚨Open World is being tested this week! 🌎 • 5 year plan ⏰

• Set to come by FC30 🫡 Confirmed by EA! Here’s EAs announcement video from last year 👇 pic.twitter.com/3zyp37Nvqu — Dr FUT💥 FC 26 Trader (@DrFUT_) November 2, 2025

🚨Some more leaked photos of the EA FC Open World 🌍🆕🏟️@FC25_News #FC26 pic.twitter.com/nksAsfp1wy — FC CONCEPTS (@EAFCconcepts) November 6, 2025

EA FC Open World confirmed! ✅ 🌍 Free Roaming Football World

🧍‍♂️ Create & Progress your own Avatar

🤝 Social Interaction with Players in Realtime

🕹️ Multiple Mini Football Activities Across the Map pic.twitter.com/pNszQhs1q8 — Soccer Gaming (@SoccerGaming) November 6, 2025

Volgens de zeer betrouwbare Billbil-kun van het Franse Dealabs keert GTA V terug naar de catalogus voor PlayStation Plus Premium en Extra leden. De game zou op 18 november 2025 terug moeten keren, net iets meer dan een jaar voor GTA 6 zal verschijnen.