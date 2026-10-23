Arkane Lyon heeft tot 13 november om een koper te vinden

De toekomst van Arkane Lyon hangt aan een zijden draadje. De studio achter Dishonored 2 en Deathloop, die momenteel werkt aan Marvel’s Blade, moet mogelijk de deuren sluiten als er geen koper wordt gevonden.

Volgens berichtgeving van het Franse dagblad Le Monde (via Insider Gaming) loopt de consultatieperiode rond de voorgestelde sluiting op 13 november af.

217 banen op het spel

Microsoft zou al in juli aan de medewerkers hebben laten weten dat het de sluiting van Arkane Lyon overweegt. Volgens de berichtgeving staan ongeveer 217 banen op het spel. De zoektocht naar een mogelijke overnamekandidaat loopt al sinds de zomer, maar de onderhandelingen over de toekomst van het personeel verlopen volgens vakbondsvertegenwoordigers moeizaam.

Toch is er nog hoop. Volgens een vertegenwoordiger van de vakbond Printemps écologique worden meerdere mogelijkheden voor een overname onderzocht. De vakbonden hopen bovendien de onderhandelingen te kunnen verlengen om de studio en de banen te redden.

Microsoft heeft tegenover Le Monde aangegeven verschillende opties voor Arkane te blijven onderzoeken. Het bedrijf zoekt ook actief naar een partner die de volgende ontwikkelfase van Marvel’s Blade kan ondersteunen en de commerciële release mogelijk kan maken.

Marvel’s Blade zou dicht bij de eindstreep zijn

De situatie is extra opmerkelijk vanwege Marvel’s Blade. De game werd in december 2023 aangekondigd en is sindsdien in ontwikkeling bij Arkane Lyon. Volgens de genoemde vakbondsvertegenwoordiger bevindt het project zich inmiddels dicht bij het einde van de productie.

Als de studio daadwerkelijk sluit en het project geen nieuwe thuisbasis vindt, dreigt het werk mogelijk nooit bij spelers terecht te komen. De vakbond noemt dat een enorme verspilling van artistiek werk, menselijke inspanningen en commercieel potentieel.

Daarbij is het belangrijk om te benadrukken dat de voortgangsinschatting afkomstig is van de vakbond. Microsoft heeft niet bevestigd dat de game bijna af is en heeft evenmin aangekondigd dat Marvel’s Blade is geannuleerd.

Beslissende weken voor Arkane Lyon

De komende weken worden cruciaal voor de Franse ontwikkelaar. De consultatieperiode eindigt volgens de berichtgeving op 13 november. Dat is niet automatisch de datum waarop de studio sluit: documenten waarover Le Monde bericht, wijzen erop dat een eventuele sluiting vanaf eind 2026 zou kunnen beginnen en doorloopt tot in het eerste kwartaal van 2027.

Voorlopig blijven zowel de toekomst van Arkane Lyon als die van Marvel’s Blade onzeker. Een overname of samenwerking kan mogelijk uitkomst bieden, maar zolang er geen overeenkomst is, blijven de banen van honderden medewerkers en het lot van de game op het spel staan.