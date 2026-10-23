Battlefield 6 heeft naar verluidt Mass Effect-samenwerking geschrapt

Een geplande samenwerking tussen Battlefield 6 en Mass Effect lijkt niet door te gaan.



Spelers ontdekten eerder cosmetische items uit de sciencefictionfranchise in de bestanden van de shooter, maar deze zouden inmiddels weer uit de game zijn verwijderd. Dat meldt onder meer Insider Gaming.

Mass Effect-items verdwenen uit Battlefield 6

De gevonden cosmetische items bevatten onder meer N7-emblemen, wapendecoraties en een sleutelhanger met de Normandy, het bekende ruimteschip uit de oorspronkelijke Mass Effect-trilogie.

De items werden op 13 oktober opgemerkt door spelers en leken mogelijk bedoeld voor N7 Day op 7 november, de jaarlijkse viering van de Mass Effect-franchise. Voordat de samenwerking officieel werd aangekondigd, zouden de items echter alweer uit de game zijn verdwenen.

EA heeft vooralsnog geen officiële verklaring gegeven voor het verwijderen van de cosmetische content. Het is daarom niet bevestigd dat de samenwerking definitief is geannuleerd.

Opmerkelijke timing na nieuws over BioWare

De mogelijke annulering komt op een bijzonder pijnlijk moment voor fans van Mass Effect. EA heeft namelijk aangekondigd dat BioWare de deuren sluit en dat de volgende Mass Effect-game, die zich nog in een vroeg ontwikkelstadium bevond, wordt geannuleerd.

Daardoor zou het uitbrengen van nieuwe cosmetische items rond de franchise kort na dit nieuws op weinig begrip hebben kunnen rekenen. Het is echter niet bevestigd dat de sluiting van BioWare daadwerkelijk de reden is voor het verwijderen van de items. Echter wordt er al gespeculeerd dat EA de rechten van zowel Mass Effect als Dragon Age zou willen verkopen.

Komt de samenwerking nog terug?

Voorlopig blijft onduidelijk of de cosmetische items definitief zijn geschrapt of op een later moment alsnog verschijnen. Zolang EA geen officiële toelichting geeft, blijft het bij speculatie.

Mocht de samenwerking inderdaad zijn geannuleerd, dan missen spelers mogelijk een crossover die verschillende EA-franchises bij elkaar had gebracht. Of de N7-items ooit alsnog in Battlefield 6 verschijnen, is op dit moment niet bekend.