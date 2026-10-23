De release van Grand Theft Auto VI kan een opvallend effect hebben op de Amerikaanse economie.

Volgens een schatting van econoom José García Montalvo zouden ongeveer 1,5 miljoen Amerikanen op de releasedag niet aan het werk gaan om de langverwachte game te spelen. De mogelijke schade aan de arbeidsproductiviteit wordt geschat op 1 miljard dollar.

Miljoenen spelers willen vrij nemen

GTA 6 verschijnt naar verwachting op 19 november 2026. Na jarenlang wachten willen sommige spelers niets missen van de release. Een deel van hen heeft daarom al vrije dagen ingepland om direct met de nieuwe game aan de slag te kunnen.

De schatting van García Montalvo is gebaseerd op het verwachte aantal afwezige werknemers en de gemiddelde economische productie per Amerikaanse werknemer. Ook werknemers die wel naar hun werk gaan, zouden mogelijk minder productief zijn door slaapgebrek of gesprekken over de game.

Het bedrag van 1 miljard dollar is echter geen officieel vastgestelde economische schade. De berekening is niet onafhankelijk bevestigd en de onderliggende methode is niet volledig openbaar gemaakt.

Economen twijfelen aan de voorspelling

Niet iedereen is overtuigd van de voorspelling. Econoom Victor Matheson van het College of the Holy Cross betwijfelt dat de Amerikaanse economie daadwerkelijk zoveel productie zal verliezen.

Volgens Matheson zullen veel werknemers hun vrije dagen vooral verplaatsen. Wie op de releasedag vrij neemt, heeft later immers minder vakantiedagen over. Daardoor hoeft de economische activiteit niet volledig verloren te gaan.

Bovendien is een lagere economische productie niet automatisch hetzelfde als een lagere levenskwaliteit. Voor spelers die al jaren naar GTA 6 uitkijken, kan een dag vrij om de game te spelen juist veel plezier opleveren.

Een bijzondere release voor Rockstar Games

De belangstelling voor GTA 6 is enorm en de release belooft een van de grootste gamemomenten van het jaar te worden. De voorspelling van 1 miljard dollar laat vooral zien hoeveel aandacht er rond de game bestaat, al blijft het daadwerkelijke effect op de economie onzeker.

Of miljoenen Amerikanen daadwerkelijk vrij nemen, zal pas rond de release duidelijk worden. Eén ding lijkt wel zeker: op 19 november zullen veel spelers liever in Vice City rondrijden dan achter hun bureau zitten.