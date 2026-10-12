Nintendo heeft geen plannen om fysieke media te dumpen

Nintendo stelt zijn fans gerust door te stellen dat zij fysieke media zullen blijven ondersteunen en dat er geen plannen zijn om daarvan af te komen.

Deze discussie kwam tot leven doordat PlayStation eerder dit jaar heeft besloten om vanaf 2028 geen fysieke media meer te zullen ondersteunen. Echter heeft Nintendo deze discussie wat hun betreft al beëindigt door te stellen dat zij fysieke media zullen blijven gebruiken.

Het standpunt werd duidelijk gemaakt door Bill van Zyll, vicepresident en algemeen directeur van Nintendo in Latijns-Amerika, in een interview met Coelho via Nintendo Everything.

“Historisch gezien zijn we altijd erg neutraal geweest, toch? We baseren ons op de voorkeuren van de consument en houden daar zwaar bij. We hebben bovendien een platform dat net is gelanceerd.

De Nintendo Switch 2 bestaat nog maar iets meer dan een jaar. Hij biedt zowel digitale als fysieke verkoopmogelijkheden. We zijn niet van plan om de fysieke verkoop af te schaffen. We weten hoe geliefd de fans zijn, dus we moeten een neutraal standpunt innemen.”

Hoewel de vicepresident erg stellig klinkt, lijkt hij haast te vergeten wat Nintendo qua fysieke games doet. Er zijn nog games die op catridge staan, maar ook al een flink aantal games die via een Game Key Card worden aangeboden. Deze doosjes bevatten alleen een code om de game digitaal binnen te halen en worden dan ook niet door de fans gewaardeerd.

Denken jullie dat Nintendo vroeg of laat ook niet anders kan en overstappen naar digitaal? Of tovert “Big N” nog een konijn uit hun fysieke hoed?