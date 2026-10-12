Marvel Tokon Fighting Souls trailer toont Thor (Jane Foster) Jubilee en meer!

Het eerste jaar van Marvel’s Tokon Fighting Souls introduceert verschillende personages. Zo wisten we al dat Phoenix Cyclops naar de game komt, maar daar wordt ook Jubilee, Thor (Jane Foster) en Venom aan toegevoegd.

In een trailer zien we het viertal kort in actie en dat zij onderdeel maken van de Year 1 Pass van de game. Vanaf 2 november zal Phoenix Cyclops verkrijgbaar zijn en daarna zal de rest volgen.

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Marvel Tokon Fighting Souls is vanaf 6 augustus verkrijgbaar voor de PC en PlayStation 5. De game scoorde een 9 in onze review!