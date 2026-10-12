Krijg drie dagen eerder toegang tot DMZ bij pre-order Call of Duty: Modern Warfare 4

Infinity Ward heeft meer informatie over de DMZ modus voor Call of Duty Modern Warfare 4 onthuld. Daarin bescrijft men de FOB-stations, load-outs, het craften met een 3D printer en nog veel meer!

FOB is je nieuwe thuisbasis

In een bericht op de officiële website duikt Infinity Ward dieper in op de verschillende aspecten van de DMZ modus, waaronder de FOB (Forward Operating Base) wat als HUB fungeert voor de modus. Na je missies keer je daar terug om je loot te droppen, nieuwe gear te pakken en nieuwe missies te selecteren voor je weer terugkeert naar Hajin.

Verspreid over de FOB bevinden zich diverse stations, die cruciaal kunnen zijn voor je overleving wanneer je in de Exclusiezone wordt ingezet. Sommige stations worden ontgrendeld door DMZ te spelen en kunnen vervolgens worden geüpgraded met behulp van het 3D-printerstation. Met deze stations kun je gevaarlijke luitenanten opsporen, je perfecte wapen bouwen, je actieve operator wisselen, krachtige uitrusting maken en nog veel meer.

Hieronder vind je een overzicht van de stations waaruit je FOB bestaat, te beginnen met de stations die je als eerste moet bezoeken:

Operators (Actieve Dienst): Beheer je beschikbare operators, controleer hun status, upgrade hun eigenschappen en selecteer er een die klaar is voor uitzending.

DMZ-orders: DMZ-orders zijn je leidende missierichtlijnen in de DMZ. Deze helpen je bij de onboarding, vertellen het verhaal van de DMZ en dagen je uit om de exclusiezone te beheersen.

Stash/Loadout: In de Stash kun je verschillende soorten buit opslaan, van wapens en uitrusting tot ingrediënten voor 3D-printers en meer! Zorg ervoor dat je bij elke extractie items uitlaadt die je nodig hebt voor toekomstige uitzendingen. Rust je wapens en uitrusting uit in je Loadout, klaar voor de volgende infiltratie.

Schietbaan: Test je wapens (vooral je optiek) en scherp je schietvaardigheid aan in dit bos, met doelen op afstanden van dichtbij tot meer dan 100 meter.

Survival Kits: Dit zijn thematische pakketten met buit die je kunt openen en vervolgens kunt gebruiken om je uit te rusten of om te knutselen.

Ranglijst premiejagers: Volg de meest succesvolle PvP-premiejagers en -moordenaars in de uitsluitingszone.

De laatste stations zijn direct beschikbaar en geven een volledig overzicht van je DMZ-spelersvoortgang, evenals een bevestiging van je inzet in Hajin:

DMZ-voortgang: DMZ heeft een eigen voortgangstraject dat belangrijke printerrecepten oplevert, FOB-stations ontgrendelt en diverse andere content biedt tot en met level 70!

Inzet: Een drempel van prikkeldraad leidt naar een zware militaire transporthelikopter waar je elke DMZ-inzet begint.

In het bericht gaat men nog verder in op verschillende aspecten van de modus, zoals de status van je operator en wat je moet doen als je tijdens een missie sneuvelt.

Het is een gigantische berg informatie en het is eigenlijk vreemd dat er geen video bij zit die het even wat sneller uitlegt. Wat wel in een video wordt getoond, is het feit dat als je Call of Duty: Modern Warfare 4 pre-ordert je drie dagen (vanaf dinsdag 20 oktober) toegang krijgt tot de modus. Dit geldt voor alle versies van de game, dus ook die voor de Nintendo Switch 2.

Call of Duty: Modern Warfare 4 ligt vanaf 23 oktober in de winkels voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2.