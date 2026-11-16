Het hoge woord is eruit: Robert Pattinson neemt de rol van James Bond op zich. Via de officiële socialmediakanalen van 007 is de acteur aangekondigd als de nieuwe vertolker van de beroemde Britse geheim agent. Daarmee komt er een einde aan de speculaties over wie Daniel Craig zal opvolgen.



De afgelopen periode deden verschillende namen de ronde als mogelijke kandidaten voor de rol. Onder anderen Jack Lowden, Callum Turner, Josh O’Connor en Nicholas Hoult werden genoemd. Uiteindelijk is de keuze dus gevallen op Pattinson, die daarmee een nieuw hoofdstuk in de langlopende filmreeks mag inluiden.

Pattinson is bij het grote publiek vooral bekend van zijn rol als Edward Cullen in de Twilight-films. Inmiddels heeft de acteur echter een behoorlijk uiteenlopende filmografie opgebouwd. Zo was hij te zien in Tenet en The Batman en heeft hij ook een rol in Christopher Nolans film The Odyssey. Later dit jaar keert hij bovendien terug in Dune: Part Three.

Ook achter de camera staat een bekende naam. Denis Villeneuve, onder meer verantwoordelijk voor Dune en Blade Runner 2049, neemt de regie van de nieuwe Bond-film op zich. De regisseur heeft dus al eerder met Pattinson samengewerkt tijdens de productie van Dune: Part Three.

Wat de nieuwe film precies gaat brengen en wanneer we Pattinson voor het eerst als de Britse spion op het witte doek kunnen bewonderen, is nog niet bekend.

Bekijk hier de eerste teaser van Robert Pattinson als Bond, James Bond.