Wie bij Grand Theft Auto VI denkt aan overvallen, achtervolgingen en chaos, zal waarschijnlijk niet meteen aan vogels spotten denken.

Toch blijkt Rockstar Games ook op dit gebied flink te hebben uitgepakt. De aankomende game bevat namelijk maar liefst 62 verschillende vogelsoorten.

De opmerkelijke informatie komt uit een uitgebreide reportage van The Guardian, waarin journalist Keza MacDonald een kijkje kreeg achter de schermen bij Rockstar Games. Tijdens een demonstratie van GTA 6 zag de journalist een meeuw op een paal bij het strand zitten en vroeg welke vogelsoort het was.

Tot haar verbazing haalde hoofdpersonage Jason een verrekijker tevoorschijn, waarna de vogel werd geregistreerd in een speciaal logboek voor wilde dieren. De ontwikkelaars vertelden vervolgens dat spelers in totaal 62 verschillende vogelsoorten kunnen ontdekken.

Een levende wereld vol dieren

De aanwezigheid van zoveel vogelsoorten past bij de ambitie van Rockstar Games om de fictieve staat Leonida zo levendig mogelijk te maken. Eerder werd al bekend dat GTA 6 meer dan 170 verschillende diersoorten bevat, waaronder flamingo’s, pelikanen, alligators en zeekoeien.

Daarmee lijkt Rockstar voort te bouwen op de uitgebreide dierenwereld van Red Dead Redemption 2, waarin spelers eveneens verschillende dieren konden observeren en registreren.

Of het ontdekken van alle 62 vogelsoorten noodzakelijk is om GTA 6 volledig uit te spelen of bepaalde trofeeën vrij te spelen, is vooralsnog niet bevestigd.

Van bankovervaller tot vogelspotter

Met deze toevoeging krijgen spelers opnieuw een activiteit om zich buiten de hoofdmissies mee bezig te houden. Wie even genoeg heeft van politieachtervolgingen en overvallen, kan dus rustig met een verrekijker de natuur van Leonida verkennen.

Grand Theft Auto VI verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S. We zijn benieuwd of je tijdens de 200 uur die nodig zijn om de game voor 100% te voltooien, ook tijd vrijmaakt om alle verschillende vogelsoorten te ontdekken.