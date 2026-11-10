Logitech geeft zijn medewerkers binnenkort een bijzonder extraatje: een vrije dag om te gamen.

Met het initiatief Logi Game Day wil het bedrijf laten zien dat gamen niet alleen ontspannend is, maar ook vaardigheden kan opleveren die op de werkvloer goed van pas komen.

De aankondiging volgt op onderzoek van Logitech naar de relatie tussen gamen en professionele vaardigheden. Uit het Ctrl Tomorrow-onderzoek blijkt dat 81 procent van de ondervraagden gelooft dat gamen bijdraagt aan meer zelfvertrouwen, minder angst en betere prestaties op het werk. Een ander onderzoek van het bedrijf laat zien dat 98,8 procent van de ondervraagde IT-beslissers vindt dat gamevaardigheden ook op de werkvloer van pas komen. Denk daarbij aan strategisch denken, het oplossen van complexe problemen en presteren onder druk.

Volgens Hanneke Faber, CEO van Logitech, is het tijd om af te rekenen met het stereotype dat gamen tijdverspilling is. Het bedrijf ziet naar eigen zeggen dagelijks hoe vaardigheden uit de gamewereld ook buiten games van waarde kunnen zijn.

Een gezamenlijke gamingdag

Logi Game Day vindt op 19 november 2026 plaats. Logitech organiseert die dag een livestream vanuit het Amerikaanse hoofdkantoor in San Jose. Robin Piispanen, General Manager van Logitech G en voormalig professioneel gamer, presenteert het evenement.

Volgens Piispanen biedt gamen bovendien mogelijkheden om collega’s dichter bij elkaar te brengen. Of medewerkers nu aan de slag gaan met GTA VI, Call of Duty: Modern Warfare 4 of Forza: het draait vooral om samen spelen en een gezamenlijk doel bereiken.

Ook Chief People Officer Elaine Laird ziet voordelen in het initiatief. Door medewerkers bewust tijd te geven om even afstand te nemen van hun werk, kunnen ze volgens haar met meer energie, focus en nieuwe ideeën terugkeren.

Met Logi Game Day geeft Logitech gamen dus niet alleen een plek in de vrije tijd, maar ook binnen de bedrijfscultuur. En zeg nu zelf: wie zou er bezwaar hebben tegen een extra vrije dag om een paar games weg te spelen?