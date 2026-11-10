Project Motor Racing Lanceert het World Endurance Pack

Het Endurance Pack van Project Motor Racing introduceert 11 auto’s, verspreid over vier nieuwe Endurance raceklassen en het befaamde Fuji Speedway circuit.



Deze release markeert de eerste keer dat dit circuit, in zowel de moderne als historische versie uit 1966, in een simulatiegame speelbaar is.

Fuji Speedway nagemaakt in twee tijdperken

Het World Endurance Pack introduceert het iconische Fuji Speedway Circuit en in totaal 6 layouts naar Project Motor Racing, mogelijk gemaakt door de onmisbare steun en samenwerking van Fuji International Speedway Co., Ltd. Hun bijdrage was instrumentaal bij het namaken van het historische 1966 Fuji Speedway, in een authentieke, digitale vorm. Project Motor Racing is de eerste racing sim ooit die alle originele, historische layouts van het circuit bevat uit het tijdperk waarin het circuit voor het eerst de deuren opende.

Modern Fuji Speedway: het razendsnelle 4,5 kilometer lange circuit bevat twee layouts: Grand Prix en Shortcut.

Historic Fuji Speedway: het begin van de Japanse motorsportlegendes, waar in 1966 dit 5,9 kilometer lange circuit met snelle bochten, aan de voet van Mount Fuji, werd aangelegd. Het circuit beschikt over een Full en Short layout, waar ook in omgekeerde richting op gereden kan worden.

De iconen van het World Endurance Pack

Het pakket introduceert ook 11 auto’s in vier nieuwe klassen; van de mid-2010s LMP1, twee generaties LMP2-machines en zes klassieke IMSA GTP-legendes.

In de LMP1-klasse zijn drie iconen uit het hybride tijdperk van de jaren 2010 vertegenwoordigd: de 2016 Audi R18, Porsche 919 Hybrid en de Toyota TS050 Hybrid.

LMP2 en LMP2 EVO introduceren twee nieuwe klassen, die een eerbetoon zijn aan twee tijdperken van de prototyperaces, met respectievelijk de Olivera P2-13 uit 2013 en de Olivera P2-26 EVO uit 2026

IMSA GTP draait de klok terug door zes auto’s uit de iconische Amerikaanse raceserie te introduceren: BMW March GTP uit 1986, Chevrolet Corvette C4 GTP uit 1986, Ford Probe GTP uit 1986, Jaguar XJR 9 GTP uit 1988, Nissan GTP SX-Turbo uit 1988 en de Porsche 962 GTP uit 1988.

Nieuwe samenwerking en meer

Project Motor Racing werkt samen met SimGrid, een toonaangevend platform voor georganiseerde simraces, om zorgvuldig geselecteerde tools voor het organiseren van competities en een verbeterd klassementssysteem te integreren, in het reeds bestaande online ecosysteem van de simulatiegame.

Het team zet zich in om tot ver in 2027 meer updates uit te brengen, waarmee nieuwe functies worden geïmplementeerd in zowel de singleplayer-, als de online-onderdelen van Project Motor Racing. Meer details over de uitrol, beschikbaarheid en implementatie volgen in de komende weken.

Project Motor Racing is verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Het is ook inbegrepen in de Year 1 Season Pass, die los verkrijgbaar is. Fans kunnen tot wel 30% besparen vergeleken met het los aanschaffen van alle content. Gratis mods worden uitgebracht als content van gebruikers op het officiële UGC Portal.