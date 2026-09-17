Mindseye ontwikkelaar Build a Rocket gaat mogelijk sluiten

Build a Rocket Boy, de maker achter het discutabele Mindseye gaat, na meerdere ontslagrondes, mogelijk nu voorgoed de deuren sluiten.

De open wereld actiegame verscheen in mei van vorig jaar en scoorde heel slecht in de reviews. Op Metacritic scoorde de PC-versie een gemiddelde score van 39 en de PlayStation 5-versie een 29.

Sindsdien is de studio verwikkeld geraakt in talloze controverses, van een reeks ontslagen waarbij meer dan 400 medewerkers hun baan verloren, tot de suggestie van co-CEO Mark Gerhard dat een van de belangrijkste redenen voor het commerciële falen van MindsEye “criminele activiteiten” waren, waaronder “georganiseerde spionage en bedrijfssabotage”.

De studio bracht zelfs een DLC-missie voor de game uit, genaamd Blacklisted, die volgens hen “een deel van het bewijs van de sabotage met de community zou delen”, maar de release ervan had blijkbaar weinig invloed op de publieke opinie of het lot van de game.

Helaas blijft Mindseye de enige game van voormalig Rockstar president Leslie Benzies. Hebben jullie de game ooit een kans gegeven? Laat het ons vooral weten in de reacties!