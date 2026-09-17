Valor Mortis is goedkoper op te pikken en eerste DLC aangekondigd

De ontwikkelaars van Valor Mortis hebben laten weten dat hun first person Soulslike shooter voor “slechts” 39,99 is op te pikken. Daarnaast heeft One More Level de eerste DLC van de game aangekondigd.

In een bericht op X meldt de ontwikkelaar dat ze de gamers met de prijs tegemoet willen komen. Ondanks dat de game je zo’n 20 uur zoet houdt en eigenlijk gelijkwaardig zijn aan andere volledig geprijsde games ziet de ontwikkelaar in dat dit najaar behoorlijk vol zit en gamers hun geld ook aan andere games gaan uitgeven. Mocht je overigens voor de Deluxe edition van Valor Mortis gaan, betaal je dus wel €59,99, maar die komt met grote verhalende DLC en diverse cosmetische packs.

Valor Mortis will be $39.99. Here’s why. pic.twitter.com/uzm520sFz1 — Valor Mortis (@ValorMortis) September 17, 2026

Valor Mortis verschijnt op 23 oktober voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.