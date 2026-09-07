SAROS krijgt boss rush-modus met Overlord Rush

SAROS krijgt met de Zenith-update een nieuwe spelmodus die zich volledig richt op snelheid en uitdaging. In Overlord Rush nemen spelers het achter elkaar op tegen verschillende Overlords uit de game.



De nieuwe modus draait om het zo snel mogelijk uitschakelen van de krachtige eindbazen. In plaats van de gebruikelijke spelstructuur krijgen spelers in Overlord Rush de kans om meerdere Overlords direct na elkaar te bestrijden. Daarmee wordt de modus vooral interessant voor spelers die hun vaardigheden tot het uiterste willen testen.

Daar komt bovendien een competitief element bij kijken. De prestaties van spelers worden bijgehouden op een geïntegreerd klassement, waarop je jouw tijden kunt vergelijken met vrienden en spelers van over de hele wereld. Wie de Overlords het snelst weet te verslaan, kan zich daarmee een plek op de wereldwijde ranglijst proberen te veroveren.

Overlord Rush vormt daarmee een van de belangrijkste toevoegingen van de Zenith-update. De modus lijkt vooral bedoeld als extra uitdaging voor spelers die na het uitspelen van de hoofdgame op zoek zijn naar een reden om opnieuw aan de slag te gaan en hun tijden verder te verbeteren.