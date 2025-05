“PSSR krijgt grote update, waardoor 4K / 120fps gehaald kan worden”

Er is mogelijk informatie gelekt over een grote update voor PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). Door deze update zou de technologie “PSSR 2” genoemd worden en ondersteuning bieden voor 4K en 120fps.

Dat meldt de website PlayStation Lifestyle dat de informatie heeft vernomen van een insider en YouTuber Moore’s Law Is Dead. Deze heeft in het verleden al vaker juiste informatie over de PlayStation 5 Pro en diens specificaties gelekt. Ondanks dat raden we je aan om het vooralsnog met een korrel zout te nemen.

Volgens de insider mikt Sony met “PSSR 2” niet alleen voor 4K en 120fps, maar ook 8K en 60fps. Daarnaast zou de upscaletechnologie ook nieuwe resoluties gaan ondersteunen, waaronder 1080p en 1440p.

Maar belangrijker nog: deze PSSR-update zal naar verluidt in staat zijn om op te schalen van lagere resoluties dan nu het geval is. We hebben het over opschalen van 720p, 540p en zelfs 360p. Aan de kant van de ontwikkelaars is Sony van plan om de technologie gebruiksvriendelijker en lichter te maken, zodat de gameprestaties niet in gevaar komen.

De YouTuber weet niet zeker of Sony de geruchten over een PSSR-update zal bevestigen, aangezien het bedrijf achter de schermen de technologie blijft aanpassen zonder de revisies aan te kondigen.