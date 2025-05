Blades of Fire krijgt een demo

Via social media bevestigt de ontwikkelaar de komst van de demo, waar al veel fans naar hebben gevraagd. Wanneer de demo verschijnt, is helaas nog niet onthuld, maar dat moet dus voor de release op 22 mei zijn.

🔥 We know what you want and we’re making it happen.

🎮 We’ve forged a demo!

⚔️ Coming soon to Epic Games Store, PlayStation 5 and Xbox Series X|S, ahead of our official launch on May 22nd. #ForgeYourLegend #BladesofFire pic.twitter.com/5KFOzRafEE

— Blades of Fire (@Blades_of_Fire) May 12, 2025