Shigeru Miyamoto staat aan de basis van enkele van de bekendste gamefranchises ter wereld, waaronder Super Mario en Donkey Kong.

Hoewel de Nintendo-legende de laatste jaren ook veel aandacht besteedt aan filmprojecten, lijkt hij gameontwikkeling nog niet volledig achter zich te hebben gelaten. Mogelijk wil hij in de toekomst opnieuw aan een game werken.

Miyamoto sluit een nieuwe game niet uit

In een recent interview sprak Miyamoto over de mogelijkheid om opnieuw iets op het gebied van games te maken. Daarbij lijkt hij niet uitsluitend te denken aan de bekende Nintendo-franchises. Juist het idee om iets te ontwikkelen wat Nintendo normaal gesproken niet doet, maakt zijn uitspraken interessant.

Miyamoto heeft in zijn lange carrière een grote invloed gehad op de manier waarop videogames worden ontworpen. Van de avonturen van Mario tot de wereld van Donkey Kong: zijn werk heeft generaties spelers geïnspireerd. Een nieuw project van zijn hand zou daarom direct de aandacht trekken, zeker als hij kiest voor een andere richting dan zijn eerdere werk.

Ook actief met Nintendo-films

De afgelopen jaren is Miyamoto eveneens betrokken geweest bij de uitbreiding van Nintendo naar de filmwereld. Nintendo heeft met verfilmingen van zijn bekende franchises een groter publiek bereikt en blijft zijn personages en werelden naar andere media brengen.

Dat betekent echter niet dat Miyamoto definitief afscheid heeft genomen van games. Zijn recente uitspraken laten ruimte voor een mogelijke terugkeer naar gameontwikkeling, al is nog niet duidelijk hoe zo’n project eruit zou zien.

Wat kunnen we verwachten?

Voorlopig is er geen concrete nieuwe game aangekondigd. Ook is niet bekend of Miyamoto al aan een specifiek project werkt, welke franchise eventueel betrokken zou zijn of op welke platforms een toekomstige game zou verschijnen.

Toch is het vooruitzicht interessant. Zou Miyamoto nog één keer een compleet nieuw concept willen bedenken, of kiest hij uiteindelijk toch voor een avontuur binnen een bestaande Nintendo-franchise? Voorlopig blijft het afwachten of zijn woorden daadwerkelijk leiden tot een nieuw project.

Bron: Insider Gaming

Welke game zou jij graag nog van Shigeru Miyamoto willen zien? Een compleet nieuwe franchise of juist een terugkeer naar een van zijn bekende klassiekers? Laat het weten in de reacties!