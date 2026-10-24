Sony werkt mogelijk aan een nieuwe manier om haptische feedback naar een hoger niveau te tillen.



Een nieuw patent beschrijft een systeem dat gamegeluiden analyseert en omzet in voelbare trillingen en visuele aanwijzingen. Daarmee zou de technologie spelers in de toekomst extra informatie kunnen geven tijdens het gamen.

Sony wil gamegeluiden vertalen naar feedback

De huidige DualSense-controller van de PlayStation 5 maakt al gebruik van haptische feedback en adaptieve triggers om games realistischer te laten aanvoelen. Sony lijkt nu te onderzoeken hoe deze technologie verder kan worden uitgebreid voor een mogelijke opvolger.

Het patent, met de naam Audio Processing System and Method, beschrijft een systeem dat geluiden uit games analyseert en classificeert. Op basis daarvan kan de speler verschillende signalen ontvangen, afhankelijk van het soort geluid en de eigenschappen ervan.

Denk bijvoorbeeld aan subtiele trillingen die reageren op bepaalde geluiden, zodat spelers extra aanwijzingen krijgen over wat er in hun omgeving gebeurt. Ook verlichting rond het touchpad en visuele indicatoren op het scherm worden genoemd als mogelijke manieren om informatie over te brengen.

Ook interessant voor oudere games

Een opvallend onderdeel van het patent is dat de technologie mogelijk niet uitsluitend voor nieuwe games bedoeld is. Sony beschrijft namelijk een aanpak waarbij het besturingssysteem of een aanvullende applicatie de feedback kan verzorgen.

Hierdoor zouden ook oudere games, die oorspronkelijk niet voor deze functionaliteit zijn ontwikkeld, mogelijk van aanvullende signalen kunnen profiteren. Hoe goed dit in de praktijk zou werken, is nog onduidelijk. De feedback moet immers aansluiten bij de gameplay en mag spelers niet onbedoeld te veel informatie geven.

Vooral bij horrorgames en shooters zou de technologie interessante toepassingen kunnen hebben. Geluiden die anders gemakkelijk onopgemerkt blijven, zouden bijvoorbeeld kunnen worden aangevuld met voelbare of visuele signalen.

Komt deze technologie naar de PlayStation 6?

Hoewel het patent mogelijke toepassingen voor toekomstige PlayStation-hardware interessant maakt, heeft Sony nog niet bevestigd dat de technologie daadwerkelijk in de PS6 of een nieuwe DualSense-controller verschijnt.

Zoals bij ieder patent geldt dat een beschreven idee niet automatisch leidt tot een product dat consumenten kunnen kopen. Het is dus nog afwachten of Sony deze techniek verder ontwikkelt en hoe de uiteindelijke implementatie eruit zou zien.

Bron: Insider Gaming

Wat vind jij van deze mogelijke ontwikkeling? Zou uitgebreidere haptische feedback je game-ervaring verbeteren? Laat het weten in de reacties!