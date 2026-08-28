Dit moet je PC in huis hebben om The Witcher 3: Wild Hunt Remastered op PC te draaien

Tijdens Gamescom Opening Night Live werd er door CD Projekt Red aangekondigd dat The Witcher 3: Wild Hunt Remastered op 29 september komt. Vandaag zijn de PC specs onthuld.
De remaster, die overigens gratis is voor degene die de game al in huis hebben, zal overigens ook op Battle.net verschijnen. Laat op de pagina van de game in die store de specs nou staan. Het kan natuurlijk nog veranderen, maar vooralsnog zijn dit de PC specs die je nodig hebt om de game te draaien.
Minimum specs
Operating System: 64-bit Windows 11
Processor: Intel Core i5-8400 or AMD Ryzen 5 2600
Videokaar: NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB of AMD Radeon RX 5500 XT 8GB of Intel Arc A580
Ram geheugen: 12 GB
Opslag geheugen: 70 GB SSD
Aanbevolen specs
Operating System:64-bit Windows 11
Processor: Intel Core i7-8700K or AMD Ryzen 5 3600X
Videokaart: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER of AMD Radeon RX 6600 XT of Intel Arc B580
Ram geheugen: 16 GB
Opslag geheugen: 70 GB SSD
The Witcher 3: Wild Hunt Remastered is niet de laatste content die voor de game verschijnt. Volgend jaar verschijnt namelijk ook de Songs of the Past DLC waarin Geralt toch weer op avontuur gaat en daarbij heeft Dandelion een belangrijke rol. De DLC fungeert overigens ook als gat tussen The Witcher 3 en het nog te komen Witcher 4.