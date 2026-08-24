Releasedatum The Witcher 4 is ergens in 2028

CD Projekt Red heeft bevestigd dat de releasedatum van The Witcher 4 ergens in 2028 zal wezen.

Dit heeft CEO Michal Nowakowski laten weten in een video waarin hij een pre-Gamescom bericht heeft achtergelaten. Tijdens de beurs in Keulen zal CD Projekt Red de Songs of the Past DLC van The Witcher 3: Wild Hunt gaan tonen. Ook voor de thuisblijvers is er genoeg om naar uit te kijken, aangezien er dagelijks een RED stream zal worden gehouden waarin dieper in het verhaal van de DLC zal worden gegaan.

Songs of the Past is de derde DLC voor The Witcher 3: Wild Hunt en zal de brug tussen dat deel en The Witcher 4 gaan opvullen. Deze game verschijnt dus ergens in 2028. Daarover meldt de CEO nog het volgende:

“Ons team hier bij CD Projekt Red werkt hard aan een gloednieuwe saga, met Ciri in de hoofdrol. We hebben meer dan 500 ongelooflijk getalenteerde ontwikkelaars die eraan werken om iets echt bijzonders voor jullie te creëren. The Witcher IV biedt een enorme en meeslepende open wereld, intense en actievolle gameplay en een diepgaand en indrukwekkend verhaal waarvan we hopen dat het jullie nog lang bij zal blijven. Kortom, dit is onze grootste, meest gedurfde en meest ambitieuze game tot nu toe.”