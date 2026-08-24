Blood of Dawnwalker krijgt toch wel een 60fps modus [update]

Rebel Wolves heeft inmiddels laten weten dat er wel een performance modus voor The Blood of Dawnwalker komt. Eerder kondigde de ontwikkelaar deze niet aan, omdat deze nog uitvoerig werd getest. De modus verschijnt nu als Day one patch voor de actie RPG.

“De prestatiemodus was al in ontwikkeling, maar werd nog getest. We waren er simpelweg nog niet klaar voor om het te beloven. We hebben jullie feedback gehoord. Het was duidelijk hoe belangrijk dit voor velen van jullie was, dus hebben we ons gericht op het afronden van de volgende testronde. Die resultaten gaven ons het vertrouwen dat we nodig hadden om de prestatiemodus voor de releasedag te bevestigen.”

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Rebel Wolves heeft middels een nieuwe video van Blood of Dawnwalker laten weten dat er geen 60fps perfomance modus zal zijn op de consoles.

Het aankomende spel van Rebel Wolves, Blood of Dawnwalker, verschijnt over minder dan twee weken, op 3 september 2026. Naarmate de releasedatum dichterbij komt, delen de ontwikkelaars steeds meer details over het spel. Een recente aankondiging heeft spelers echter teleurgesteld: het spel zal geen prestatiemodus bevatten voor consoles, zelfs niet voor de PlayStation 5 Pro.

Er is een gloednieuwe video geplaatst op het YouTube-kanaal van Dawnwalker, die bevestigt dat Blood of Dawnwalker geen 60 FPS-prestatiemodus heeft op consoles. De nieuwe YouTube-video, getiteld ‘Console Footage’, vermeldt dat zowel de PlayStation 5 als de Xbox Series X twee modi hebben: Kwaliteit en Gebalanceerd. Kwaliteit biedt dynamische 4K met 30 FPS, en Gebalanceerd biedt dynamische 4K met 60 FPS. Details over de Series S zijn niet bekendgemaakt.

Opvallend genoeg zijn de grafische modi voor de PS5 Pro ongewijzigd gebleven. Ze bieden een Kwaliteitsmodus met Dynamische 4K op 30 FPS en een Gebalanceerde modus met Dynamische 4K op 40 FPS. De enige nieuwe functie is “verbeterde beeldkwaliteit” voor beide modi. Als je de reacties onder de recente YouTube-video bekijkt, zul je talloze klachten van spelers over dit probleem vinden. Velen geven de voorkeur aan een lagere resolutie in ruil voor een hogere framerate.