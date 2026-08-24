Moon Studio ziet Ori 3 voorlopig niet gebeuren

Moon Studios heeft vooralsnog niet het idee om met een derde deel uit de Ori reeks te komen. Men heeft een gegronde reden daarvoor: Microsoft bezit namelijk nog de rechten voor de game.

Echter was het insider NateteHate, die over het algemeen een vrij goede reputatie heeft als het komt op het uitbrengen van geheime informatie. Dit keer zit hij er dus volledig naast en noemt Moon Studio’s CEO Thomas Maher de geruchten “onzin”.

“Er zijn weer een heleboel mensen die me vragen stellen over Ori 3, omdat er geruchten de ronde doen.

Zoals eerder gezegd, heb ik hier niets meer over gehoord. Ik denk dat Microsoft, na miljarden in 343 te hebben geïnvesteerd om Halo te ontwikkelen en de oude magie niet te kunnen herhalen, inmiddels wel heeft geleerd dat het juiste talent nodig is om aan die IP’s te werken, anders krijg je ongetwijfeld weer rommel.

Intern hebben we onze interesse besproken om de IP terug te kopen. Ik betwijfel of een andere studio er echt iets mee zou kunnen doen, dus het is logisch dat deze terugkomt naar Moon!”

Moon Studio ontwikkelde de eerste twee delen van de Ori-games, die door zowel fans als critici veel lof opleverde. Daarna ging de focus op de actie RPG No Rest for the Wicked, dat men in samenwerking met Take-Two had ontwikkeld. In maart 2025 ging de studio als onafhankelijke verder en verkreeg het wel de rechten van die IP. Echter de rechten van de Ori-reeks behoren vooralsnog bij Microsoft/ Xbox. Het goede nieuws is dat een Ori 3 niet helemaal wordt uitgesloten, maar het wordt nog wel een lastig verhaal om dit te kunnen realiseren.