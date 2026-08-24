Final Fantasy 7 Revelation, The Witcher 3, Metro 2039 en meer tijdens Gamescom Opening Night Live

Gamescom Opening Night Live is het jaarlijkse startschot van de beurs in Keulen. Morgenavond zal deze dan ook om 20:00 plaats vinden en deze games zullen sowieso van de partij zijn!

De show van Geoff Keighley zal op 25 augustus om 20:00 plaats vinden en op onder andere YouTube, Twitch en hier op deze site live te zien zijn. Er is inmiddels al een hele lijst met games waarvan is bevestigd dat die dus de revue zullen passeren. Het gaat namelijk om de volgende games:

Final Fantasy 7: Revelation

Metro 2039

Silent Hill: Townfall

Tides of Annihilation

Gears of War: E-Day

EXODUS

Ananta

ONTOS

Game of Thrones: War for Westeros

Showa American Story

Valor Mortis

Pony Island 2

Path of Exile 2

Monster Hunter Outlanders

Cinder City

AION2

Warlock Dungeons & Dragons

Welke game(s) hopen jullie nog meer tijdens Gamescom Opening Night Live te zien? Laat het ons weten in de reacties!