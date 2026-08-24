Final Fantasy 7 Revelation, The Witcher 3, Metro 2039 en meer tijdens Gamescom Opening Night Live

Gamescom Opening Night Live is het jaarlijkse startschot van de beurs in Keulen. Morgenavond zal deze dan ook om 20:00 plaats vinden en deze games zullen sowieso van de partij zijn!
De show van Geoff Keighley zal op 25 augustus om 20:00 plaats vinden en op onder andere YouTube, Twitch en hier op deze site live te zien zijn. Er is inmiddels al een hele lijst met games waarvan is bevestigd dat die dus de revue zullen passeren. Het gaat namelijk om de volgende games:
- Final Fantasy 7: Revelation
- Metro 2039
- Silent Hill: Townfall
- Tides of Annihilation
- Gears of War: E-Day
- EXODUS
- Ananta
- ONTOS
- Game of Thrones: War for Westeros
- Showa American Story
- Valor Mortis
- Pony Island 2
- Path of Exile 2
- Monster Hunter Outlanders
- Cinder City
- AION2
- Warlock Dungeons & Dragons
Welke game(s) hopen jullie nog meer tijdens Gamescom Opening Night Live te zien? Laat het ons weten in de reacties!