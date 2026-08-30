Column: Gamescom 2026 zit er helaas weer op

De Gamescom zit er alweer op en we moeten helaas weer een jaar wachten, maar ook dit jaar was het weer de moeite waard!

De beurs duurt voor de redactie normaal maar van dinsdag tot en met donderdag, maar dit jaar hebben we vrijdag ochtend er nog bij gesprokkeld. Dat had te maken met een afspraak voor de Tweede Wereldoorlog shooter The Defiant (waarover later een hands-on komt) en we wilden eigenlijk nog even bij The Blood of Dawnwalker langsgaan dus we konden mooi nog even alle drukte vermijden en hadden goede redenen om toch weer even naar de Koelnmesse te gaan.

Het was dit jaar wel weer een productief jaar en verwacht dus de komende weken veel previews en hands-on artikelen. Zo waren we enorm enthousiast toen we de Songs of Past DLC van The Witcher 3: Wild Hunt kregen te zien en daarbij ook meteen de remaster van de game, maar ook games als Alien: Isolation 2, Control Resonant, Star Wars: Galactic Racer, Tides of Annihilation en meer gespeeld. We kunnen wel stellen dat er ontzettend veel vette games aankomen!

Het leuke aan de Gamescom blijft toch dat je op dinsdag richting Keulen rijdt en uitkijkt naar de eerste beursdag om vervolgens te gaan slapen en die dag te ervaren. Vervolgens ben je woensdagavond eerst laaiend enthousiast (over het algemeen) over de afgelopen dag, maar weet je dat er die dag erna nog meer van die afspraken staan met soms nog vettere games of games waar je zelf heel nieuwsgierig naar bent of naar uit kijkt. Oh ja en elke dag proberen we te zorgen dat je ook nog een uurtje ’s ochtends hebt zodat je sowieso nog een game kunt zien/ spelen waar we of geen afspraak voor hebben of maar met maximaal één persoon heen mogen.

De laatste jaren gingen we op vrijdagochtend naar huis en was de redactie op donderdagmiddag al een beetje afscheid aan het nemen van de beurs en gingen we nog even wat eten en een planning maken voor alle content en reden we vrijdag naar huis. We hadden dit jaar dus een paar uur extra op vrijdag en dat voelde stiekem toch wel heel fijn. Ik heb bijvoorbeeld nog heel even Marvel Cosmic Invasion kunnen spelen en raakte daar toch wel stiekem verslaafd aan en ook kreeg ik nog de kans om Star Wars: Galactic Racer even onder de knoppen te nemen.

Nu ik dit schrijf, begin ik al helemaal na te denken over welke games er volgend jaar mogelijk aanwezig kunnen zijn en dergelijke. Het zou zo maar kunnen dat volgend jaar de nieuwe generatie consoles al aanwezig zijn. Ach hoewel ik weet dat de laatste dagen in Keulen niet te doen zijn qua drukte mis ik de Koelnmesse toch wel weer! Auf wiedersehen!