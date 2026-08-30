Guns of Eschaton onthult nieuwe trailer die de lancering in 2026 bevestigt

4Divinity en ontwikkelaar Eschatology Entertainment hebben vandaag op Gamescom een ​​nieuwe trailer voor Guns of Eschaton onthuld. De trailer biedt een frisse blik op de hardcore FPS met Souls-achtige elementen en bevestigt dat de game in 2026 zal verschijnen voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

Guns of Eschaton is vormgegeven door de artistieke visie van Viktor Antonov, art director van Half-Life 2 en Dishonored, en wordt ontwikkeld door een internationaal team van ervaren ontwikkelaars. Het is een unieke nieuwe kijk op de FPS- en Souls-achtige genres.

Guns of Eschaton is ontworpen als een unieke, nieuwe ervaring in plaats van een simpele combinatie van bekende mechanieken. De game combineert de precisie en directheid van first-person shooters met de weloverwogen gevechten, verkenning, progressie en het bouwen van personages uit Souls-achtige games – en dat alles binnen een origineel apocalyptisch westernuniversum.

In Guns of Eschaton telt elke kogel – ook de kogels die je niet afvuurt. Spelers moeten alles bestuderen wat hen probeert te doden, terwijl ze nooit genoeg weten om de reis veilig te laten voelen. Ouderwetse geweren vervangen misschien zwaarden en een demonische trein vervangt een draak, maar de filosofie blijft: je tegenstander begrijpen is net zo belangrijk als je eigen arsenaal beheersen.

Een diepgaand progressie- en buildcraftingsysteem geeft spelers de vrijheid om hun eigen aanpak van de apocalyps te ontwikkelen. Vuurwapens, verschillende soorten munitie, occulte vaardigheden, talismannen, bepantsering, verbruiksartikelen en actieve en passieve vaardigheden kunnen worden gecombineerd tot zeer individuele builds, waardoor verschillende oplossingen voor de uitdagingen van de wereld ontstaan. Er is niet één manier om een ​​legendarische revolverheld te worden.

De apocalyps hoeft niet alleen te worden aangegaan. Guns of Eschaton is ontworpen als een ervaring die primair voor solospelers is bedoeld, waarbij co-op een andere manier biedt om de reis te beleven en een extra laag herspeelbaarheid toevoegt. Samen spelen geeft een nieuw ritme aan het spel en introduceert verschillende strategieën en tactieken voor gezamenlijk overleven. De uitdaging en het verhaal blijven, maar het delen van de reis verandert de ervaring.

Een wereld gemaakt om ontdekt te worden

De kenmerkende visuele identiteit van Guns of Eschaton is vormgegeven door de geprezen wereldontwerper en art director Viktor Antonov, wiens werk onder andere de werelden van Half-Life 2 en Dishonored mede heeft bepaald. In samenwerking met het internationale team van ervaren ontwikkelaars en artiesten van Eschatology Entertainment creëerde Antonov een visuele taal waarin architectuur, omgevingen, personages, verhaal en game-ontwerp nauw met elkaar verbonden zijn.

Het resultaat is een met de hand gecreëerde wereld die de bekende beelden van de 19e-eeuwse Amerikaanse grensstreek neemt en deze transformeert door middel van occulte horror, mythologie, religie, geschiedenis en het bovennatuurlijke. Het is een Wilde Westen dat spelers wellicht herkennen uit films, boeken en populaire cultuur – maar dan een die nu in de vlammen van de apocalyps staat.

De wereld zelf is niet zomaar een achtergrond voor gevechten, maar maakt deel uit van de spelervaring. Verkenning, omgevingsverhalen, ontmoetingen en spelersbeslissingen onthullen geleidelijk wat er met deze grensstreek is gebeurd – en welke rol de speler daarin speelt.

Geen rust. Geen vrede. Guns of Eschaton verschijnt in 2026 voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series S/X.

Belangrijkste kenmerken

• Elke kogel telt: Neem het op tegen vijanden in doelbewuste, spannende vuurgevechten waar voorbereiding net zo belangrijk is als richten. Bestudeer vijanden via de Codex om hun zwakke punten te ontdekken, beheers precieze timing en berekende pareringen, en gebruik mystieke vaardigheden die je van het occulte krijgt.

• Bouw je eigen legendarische revolverheld: Ontwikkel je eigen speelstijl door middel van diepgaande personage-ontwikkeling en flexibele buildcrafting. Experimenteer met een enorm arsenaal aan vuurwapens, munitietypes, occulte krachten, talismannen, bepantsering en verbruiksartikelen. Combineer actieve en passieve vaardigheden, ontdek krachtige synergieën en leer dodelijke trucs van legendarische revolverhelden.

• FPS-schietactie ontmoet Souls-achtige gevechten: Bekende principes uit twee gevestigde genres worden herbouwd rond één gevechtsfilosofie. Precisieschieten, wapenbeheersing, vijandkennis, resourcebeheer, timing en buildcrafting komen samen in een FPS waarin simpelweg de trekker overhalen zelden het enige antwoord is.

• Verken een occulte apocalyptische wereld in het Wilde Westen: Reis van Oost naar West door een originele wereld, vormgegeven door de kenmerkende artistieke stijl van Viktor Antonov. De Amerikaanse grensstreek van de 19e eeuw botst met occulte horror, mythologie, religie en het bovennatuurlijke, terwijl het Wilde Westen in de apocalyps in vlammen opgaat.

• Vind je eigen weg door de einde der tijden: Wapens, vaardigheden, uitrusting, builds, verkenning en spelerskeuzes stellen verschillende spelers in staat de wereld en de bijbehorende uitdagingen op zeer uiteenlopende manieren te benaderen.

• Ga alleen of samen op pad: Beleef de complete reis alleen of samen met een bondgenoot in coöp, met een volledig voortgangssysteem waarmee spelers de uitdagingen van de stervende wereld kunnen aangaan. Alleen is het een persoonlijke test van meesterschap. Samen wordt het een andere ervaring, gebaseerd op coördinatie en gezamenlijk overleven.