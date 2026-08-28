Deze week in GTA Online: Driedubbele beloningen voor Random Transform Races en nieuwe Drift Tuning Upgrades

Spelers schakelen deze week een tandje bij in GTA Online met driedubbele beloningen voor Random Transform Races, waarvan er vijf gloednieuw zijn.

Daarnaast komen drie nieuwe voertuigen nu in aanmerking voor Drift Tuning Upgrades. En dat komt mooi uit, want Drift Races leveren deze week dubbele beloningen op.

Alle details:

• 3x GTA$ en RP voor Random Transform Races (tot en met 2 september)

• Drie nieuwe Known Unknown Races en twee nieuwe Unknown Unknown Races

• 6x GTA$ en RP voor bepaalde Drift en Transform Races (28-30 augustus)

• Nieuwe Drift Tuning Upgrade voor de Annis Elegy Retro, Invetero Coquette en Vapid Dominator GTT

• 2x GTA$, RP en LS Car Meet Rep voor Drift Races en Auto Shop Robbery Contracts (tot en met 2 september)

• Weekly Challenge: GTA$ 100.000 voor het voltooien van drie Drift Races (tot en met 2 september)

• Glitch Camo-driftlivery voor het voltooien van een Drift Race in de Übermacht Cypher (tot en met 2 september)

• Kortingen op voertuigen:

o 30% korting op de Cheval Taipan, Vapid Flash GT, Invetero Coquette D5, Annis ZR350, RC Bandito, Karin Technical Aqua, Buckingham Howard NX-25, Western Company Duster 300-H en Obey I-Wagen (tot en met 2 september)

• Gun Van-kortingen:

o 40% korting op de Precision Rifle (GTA+-leden) en 30% korting op de Military Rifle (tot en met 2 september)

• GTA+-leden: Claim je gratis Gallivanter Warden, Chameleon Paints, Princess Robot Bubblegum-kleding en nog veel meer.

Check de Rockstar Games Newswire voor meer info.