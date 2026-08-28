GTA 6 geeft je extra opties om doden onder burgers te voorkomen

Rockstar heeft een nieuw gameplayelement aan GTA 6 toegevoegd waardoor spelers vijanden onder vuur kunnen nemen zonder dat daar doden bij hoeven te volgen.

Met het nieuwe gameplay mechaniek, dat supprissive fire wordt genoemd, werkt eigenlijk precies zoals de naam doet vermoeden. Spelers nemen agenten of bad guys onder vuur, waardoor ze zich schuil houden en jou een opening geven om te ontsnappen.

In een interview met Famitsu liet hoofd ontwikkeling en co-studiobaas Rob Nelson het volgende weten over de feature:

We hebben een nieuwe mechaniek waarbij je de richting van je vuur kunt bepalen. In plaats van direct op de politie te schieten, kun je bewust missen en je schoten naast hen afvuren, waardoor de tegenstander in verwarring raakt of schrikt en jij tijd hebt om te ontsnappen.

Nelson vertelt in het interview dat spelers geld kunnen verdienen door winkels te beroven, naast andere activiteiten zoals autodiefstal. Een winkel binnenkomen met zichtbaar wapen brengt echter het risico met zich mee dat een npc de autoriteiten waarschuwt voordat het misdrijf plaatsvindt. Zodra de politie arriveert, maken de nieuwe schietbesturingen het mogelijk om het vuur zo te richten dat agenten worden afgeschrikt of gedesoriënteerd in plaats van geëlimineerd.

De optie past bij de focus van Rockstar op het verhaal van de hoofdpersonages Jason en Lucia. De twee lijken veel weg te hebben van Bonnie en Clyde en ontlopen de wet liever dan het op te volgen. Nelson benadrukte dat het dwingen van tegenstanders om te blijven staan terwijl je ontsnapt natuurlijker aanvoelt dan langdurige vuurgevechten, tenzij de personages echt in het nauw zitten.

Een crimineel profielsysteem houdt het gedrag van de speler gedurende het hele spel bij. Acties beïnvloeden hoe de wereld reageert en dat heeft impact op de relatie tussen de twee personages en het verloop van de game. Kiezen voor niet-dodelijke routes kan daarom de reputatie beschermen en toekomstige complicaties voorkomen.

Recente previews, waaronder de Extended Look van 26 minuten op Netflix, hebben al hints gegeven over vergelijkbare mogelijkheden zoals het uitschakelen of verwonden van vijanden. Een uitgelichte scène toont Jason die de banden van een politievoertuig beschiet om te ontsnappen zonder dodelijke slachtoffers. Nelson bevestigde dat directe schoten op agenten mogelijk blijven, maar grotere gevolgen hebben.

Nelson voegde eraan toe dat veel situaties vooruitgang mogelijk maken zonder doden, wat het idee versterkt dat spelers nu betekenisvolle keuzes hebben over de mate van geweld die ze toepassen.