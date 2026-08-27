GTA 6 Extended Look nu live te zien; meer details bekend

De GTA 6 Extended Look is nu op Netflix te zien en zal later ook op YouTube verschijnen. Ook zijn er al wat details over de meest geanticipeerde game van dit jaar onthuld.
De volgende details zijn onthuld:
- Je acties zullen consequenties binnen de spelwereld. Zoals wanneer je met een wapen over straat loopt dit dan ook gevolgen heeft en zal niet onopgemerkt zal blijven.
- Jason is een voormalig militair en drug runner, terwijl Lucia een vechter is die net uit de gevangenis komt.
- Je kunt zowel alleen spelen, of juist als duo.
- Terwijl je op weg bent naar een job kun je wisselen tussen het personage dat de auto bestuurt, of juist naar degene die op de passagiersstoel zit, door bijvoorbeeld door je telefoon te scrollen.
- Gedurende missies kun je naadloos wisselen tussen Jason en Lucia.
- Het verhaal doet erg denken aan Bonnie and Clyde, waarin de relatie tussen de twee een centrale rol inneemt.
- De keuzes die je maakt hebben verstrekkende gevolgen en dit gaat een stuk dieper dan bij de voorgaande games van Rockstar.
- Rockstar wil “zoveel mogelijk zelfexpressie mogelijk maken zonder de essentie van de personages te verliezen”.
- Trainen keert terug, waarbij je visuele verschijning en je spieren anders zullen zijn naargelang je meer of minder traint. Ook het voedsel dat je eet draagt bij aan hoe je eruit ziet.
- Als je veel tijd doorbrengt zonder slaap, of veel moet vluchten van de politie, dan zal dit zijn tol eisen.
- Om veel dingen te ontdekken is Rockstar jarenlang in Miami en omliggende gebieden geweest. Voor onderzoek hebben ze ook gepraat met ex-criminelen, de handhavers van de wet, club promotors, wapendealers en andere notoire mensen.
- De NPC’s zijn erg uiteenlopend, van jong tot oud, klein tot lang, met of zonder tatoeages en/of piercings, plastische chirurgie, verschillende kledingstijlen, etc.
- Sinds de ontwikkeling van Red Dead Redemption 2 is het team van Rockstar verdubbeld.
- Er zijn meer dan vijftig echte straatartiesten ingehuurd om muurschilderingen zo natuurgetrouw mogelijk in de game te plaatsen.
- De ontwikkelaars hebben samengewerkt met echte coureurs om het auto rijden zo echt mogelijk te maken.
GTA 6 verschijnt op 19 november voor de PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Kijken jullie uit naar deze game?