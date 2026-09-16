Beelden geannuleerde Brothers in Arms en Tiny Tina’s Wonderlands sequel gelekt

Er zijn beelden online gekomen van twee geannuleerde games, namelijk een nieuwe Brothers in Arms en een sequel op Tiny Tina’s Wonderlands.

MP1st heeft de beelden op hun website geplaatst en tonen de twee games die bij Lost Boys Interactive in ontwikkeling waren. De studio was tot voor kort onderdeel van Embracer, maar is inmiddels al een jaar zelfstandig.

Daarnaast heeft Embracer in 2024 Gearbox verkocht aan 2K Games en daarmee dus ook de rechten voor in ieder geval de Borderlands franchise, waar Tiny Tina’s Wonderlands ook onderdeel van is.

Lost Boys hielp Gearbox in het verleden met de ontwikkeling van Borderlands 4 en Tiny Tina’s Wonderlands. Wat dat betreft is het dus niet een hele gekke gedachte dat de studio een eventuele sequel zou maken.

Het origineel, dat in 2022 verscheen, deed het dan ook erg goed in de verkoop en werd door Gearbox CEO Randy Pitchford omschreven als een “enorme overwinning”. Fans konden het dan ook als een nieuwe franchise beschouwen en liet destijds optekenen dat er aan “toekomstige ervaringen” werden gewerkt.

De Brothers in Arms game zou het vierde deel uit de tactische Tweede Wereldoorlog shooter, maar die werd uiteindelijk geannuleerd en omgetoverd tot de hero shooter Battleborne. Helaas zijn de beelden, die je op MP1st kunt zien het enige wat we nog van de games zullen zien.