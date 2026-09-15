Bungie stelt Season 3 van Marathon uit tot december

Het derde in-game seizoen van Marathon is uitgesteld van 22 september naar “begin” december.

In een bericht op de officiële website van de game geeft de ontwikkelaar te kennen dat ze hun aan hebben gepast aan om ervoor te zorgen dat de update aan de verwachtingen van de fans voldoet.

Overigens stapt Bungie af van de in-game seizoenen en nu zal Season 3 onderdeel uitmaken van de Symbiosis update, die op 8 december zal verschijnen. Deze update bevat onder andere een nieuwe “Runner shell”, een permanente PvE modus en een vernieuwde Perimeter zone.

Naast het nieuws zal de game begin oktober een ‘reset’ ondergaan. Op 6 oktober zal de update de voortgang en de in-game economie resetten, de beloningen vernieuwen en de live game verbeteren. Dit geeft het team de tijd die nodig is om de grotere updates te leveren die gepland staan ​​voor december en maart. Voor alle wijzigingen raden we je aan om de bovenstaande link te gebruiken. Spelen jullie Marathon nog of hebben jullie de extraction shooter van Bungie nog geen kans gegeven?