Sony bevestigt dat bijna het hele Destiny team is ontslagen bij Bungie

Waar het hier in Nederland bloedheet is, hing er deze week een donkere wolk bij Destiny en Marathon-ontwikkelaar Bungie. Inmiddels heeft Sony deze figuurlijke wolk laten knappen.

Hermen Hulst, CEO van Sony Interactive Entertainment, heeft de medewerkers van SIE vandaag via een interne e-mail op de hoogte gebracht. Deze e-mail werd later ook op de Sony-website gepubliceerd.

“Vandaag wil ik een moeilijke update delen met betrekking tot Bungie. We hebben besloten om het personeelsbestand van Bungie te verkleinen, wat gevolgen heeft voor een aanzienlijk aantal medewerkers, waaronder het grootste deel van het Destiny-team en enkele leden van het Marathon-team.

Er zijn ook bezuinigingen binnen de SIE-teams die de activiteiten van Bungie ondersteunen. De betrokkenen bij Bungie en binnen SIE worden vandaag op de hoogte gebracht.

Dit is pijnlijk nieuws, vooral voor getalenteerde collega’s van wie de functies komen te vervallen. Deze beslissing is genomen na uitgebreid overleg en zorgvuldige overweging, en ik wil graag wat context geven over hoe we tot dit besluit zijn gekomen.

De afgelopen maanden hebben we samen met de leiding van Bungie de langetermijnrichting, ontwikkelingsprioriteiten, benodigde middelen en de rol van de studio binnen onze bredere portfoliostrategie geëvalueerd. We hebben verschillende alternatieven onderzocht voordat we tot de conclusie kwamen dat een inkrimping noodzakelijk was om de middelen van de studio af te stemmen op de huidige prioriteiten en langetermijndoelen.

Zoals Bungie onlangs deelde in de Destiny 2-update, is de studio aan een nieuw hoofdstuk begonnen na de release van de laatste live-service contentupdate van de game. Wat Bungie de afgelopen tien jaar met Destiny heeft bereikt, is werkelijk opmerkelijk. De franchise heeft een blijvende indruk achtergelaten op spelers en de industrie, en iedereen die heeft bijgedragen aan het succes ervan mag trots zijn op wat ze hebben gecreëerd.

Marathon blijft een belangrijk onderdeel van ons portfolio en we zullen het team blijven ondersteunen bij het voortbouwen op de sterke basis die is gelegd in seizoen 1 en 2, en bij de ontwikkeling van toekomstige projecten. Hoewel het nog te vroeg is om te spreken, zijn we optimistisch over de creativiteit en de mogelijkheden die voor ons liggen.

Onze directe prioriteit is het ondersteunen van de getroffen medewerkers tijdens deze overgang. We bieden ondersteuning bij de transitie en werken waar mogelijk aan het identificeren van kansen binnen SIE en ons wereldwijde netwerk van studio’s.

Ik wil elke getroffen medewerker oprecht bedanken voor hun harde werk, creativiteit en bijdragen aan Bungie, SIE en de bredere gamingcommunity. Ik weet dat het nieuws van vandaag zeer pijnlijk is.”

Ook de ontwikkelaar zelf heeft een verklaring geplaatst. Op X meldt men het volgende over de ontslagen: