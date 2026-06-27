Medewerkers Quantic Dream gaan staken wegens naderende reorganisatie

Medewerkers van Quantic Dream hebben deze week hun werkzaamheden stilgelegd doordat ze in de gaten kregen dat er een ontslagronde in de planning staat.

Het gaat al enige tijd wat minder bij de ontwikkelaar van Detroit: Become Human, Heavy Rain en Beyond: Two Souls. De ontwikkelaar werkte aan twee games, namelijk Star Wars: Eclipse en de free-to-play multiplayergame Spellcasters Chronicles. Helaas werd de game vorige maand geannuleerd, doordat de game niet aan de verwachtingen voldeed. Hierdoor staan er in één klap de banen van 115 medewerkers op de tocht.

Aan de website GameKult hebben enkele van de medewerkers die hebben gestaakt laten weten dat hun daden niet alleen een waarschuwing zijn. Ze zijn namelijk ervan overtuigd dat in dat geval de ontwikkeling van Star Wars: Eclipse niet kan worden voltooid.

Zo meldt Jules het volgende:

“Het is absoluut geen daad van sabotage. Integendeel, we proberen Star Wars Eclipse te redden. We zouden de game met 115 extra mensen kunnen uitbrengen, en dat zou niet ‘overbezet’ zijn: dat is wat nodig is.

We hebben juist onderbezet, net als veel andere bedrijven in de sector, omdat bazen heel goed weten dat passie mensen tot het uiterste drijft en dat games uiteindelijk wel uitgebracht zullen worden. Maar zo is het onmogelijk om een duurzame industrie te runnen.”

Een andere ontwikkelaar, Théo, voegt toe dat het ontslagplan de doodsteek zal worden voor de Star Wars game.

quote:

“We hebben de 115 mensen die al een maand (of bijna) inactief zijn absoluut nodig. Dat is een hele maand verloren productie! In die maand hadden werknemers getraind kunnen worden in de specifieke tools van Star Wars Eclipse.

We willen het management ook dringend waarschuwen en hen op de dag van het officiële bezoek wijzen op al die mensen die graag willen werken maar dat niet doen.”

Onlangs schemerde al door dat de release van Star Wars: Eclipse min of meer werd bepaald door het succes van Spellcasters Choonivle en aangezien die game geannuleerd is, voorzien we niet bepaald een snelle release ervan.