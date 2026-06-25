God of War Laufey verschijnt volgens Jason Schreier in februari 2027

We schetsten onlangs nog het beeld dat februari weer een drukke maand zou kunnen worden, maar dat weerhoudt Santa Monica Studios niet om God of War Laufey in diezelfde maand uit te brengen.

Althans dat is volgens journalist en insider Jason Schreier het geval. Die claimt in een nieuwe video op YouTube dat gamers vanaf februari 2027 het avontuur van Faye in het hiernamaals voor goden kunnen volgen.

Overigens is het niet zo dat hij deze informatie van bronnen heeft gekregen, maar hij geeft aan dat het een verwachting is. Zijn video staat dan ook in het teken van games die dit najaar niet meer uit zullen komen, vanwege de release van GTA 6.

God of War Laufey: de grote afsluiter van de State of Play

God of War Laufey werd tijdens de State of Play van drie weken geleden officieel aangekondigd. Er gingen daarvoor al wat geruchten over een nieuwe God of War met daarin Kratos zijn overleden vrouw in de hoofdrol. Tijdens de show werd er ruim 20 minuten aan gameplay getoond, wat deed vermoeden dat gamers niet lang op de game hoeven te wachten. Een email van Sony lijkt daarbij alleen maar olie op het vuur te hebben gegooid door te melden dat de game “binnenkort” zal verschijnen.

Mocht Sony een releasedatum aan gaan kondigen, lijkt het ons aannemelijk dat dit tijdens Gamescom Opening Night Live gaat gebeuren dat op 25 augustus zal worden gehouden. Kijken jullie uit naar deze God of War spin-off?