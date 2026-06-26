GTA 6 krijgt mogelijk in december fysieke versie met disk

Er klinkt wat ontevreden bij zowel de community als de retail over het ontbreken van een disk bij de fysieke versie van GTA 6, maar daar lijkt toch verandering in te komen.

Rockstar wil namelijk alles op alles zetten om te voorkomen dat spelers voor de lancering van GTA 6 materiaal online kunnen posten en komt dus met een alternatief bij de aanschaf van de fysieke versie. Het enige fysieke daarvan is het doosje dat je op 12 november geleverd krijgt. Daarin zit echter een code voor de digitale versie van de game.

Echter meldt het Poolse ppe.pl dat daar in december mogelijk een verandering in komt en er dan wel een disk in de fysieke versie komt. De site zit overigens wel regelmatig fout met het uitbrengen van onbevestigde informatie, maar qua fysieke releases zit men wel veelal aan het juiste end.

Het lijkt er echter op dat Rockstar dus de keuze heeft gemaakt om de “echte” fysieke versie pas later uit te brengen om te voorkomen dat deze te vroeg geleverd worden en dus spoilers geplaats kunnen worden. Snappen jullie de keuze van Rockstar?