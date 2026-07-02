Star Wars Eclipse loopt volgens Quantic Dream nog steeds op schema

Quantic Dream heeft in een verklaring laten weten dat de ontwikkeling van Star Wars Eclipse nog steeds gaande is en dat deze nog steeds op schema loopt.

Als je het nieuws rondom Star Wars Eclipse in de gaten hebt gehouden, zou je niet denken dat de game van Detroit: Become Human ontwikkelaar Quantic Dream nog ooit zou uitkomen. Het is sinds de aankondiging tijdens de Game Awards van 2021 vrij stil, behalve dat het bij Quantic Dream zelf niet heel goed gaat.

Netease zou de ontwikkelaar voor 100 miljoen euro hebben overgenomen en na het annuleren van Spellcasters Chronicles en de stroeve ontwikkeling van Eclipse leek alle hoop op de komst van de Star Wars-game wel vervlogen. Het nieuws over mogelijke stakingen bij het bedrijf maakte het er al helemaal niet veel beter op.

Vervolgens zei een van de betrokken ontwikkelaars dat minstens 115 mensen van het vorige project konden worden ingeschakeld om te helpen bij de release van deze game, en dat dit absoluut geen overbezetting zou zijn. Integendeel, het zou het team geven wat het nodig heeft. Nu houdt de studio vol dat ondanks deze beweringen de ontwikkeling van Star Wars Eclipse in het juiste stadium verkeert en dat er voldoende middelen zijn om de eindstreep te halen.

“Star Wars Eclipse heeft genoeg resources”

Volgens een nieuwe verklaring aan IGN is Quantic Dream ervan overtuigd dat het ontwikkelingsteam alles in huis heeft om te slagen. Ze benadrukken dat het team zich volledig inzet en over de nodige middelen beschikt om “de missie” te volbrengen. Ook geven ze aan dat hun prioriteit ligt bij de zorg voor de medewerkers die getroffen zijn door de recente herstructurering.

Zoals eerder vermeld, blijft de ontwikkeling van Star Wars Eclipse onaangetast door de recente stopzetting van Spellcasters Chronicles, een beslissing die is genomen vanwege de uitdagende marktomstandigheden in dat segment.

De ontwikkeling van Star Wars Eclipse gaat door zoals gepland, met de volledige inzet van het team en alle benodigde middelen om de missie te voltooien.

Onze prioriteit is ervoor te zorgen dat de medewerkers die getroffen zijn door de herstructurering de juiste ondersteuning, zorg en aandacht krijgen. Uit respect voor dit lopende proces en voor de betrokken medewerkers zullen we in dit stadium geen verdere commentaar geven.

Geloven jullie dat Star Wars Eclipse ooit nog gaat uitkomen? Laat het ons vooral weten in de reacties!