Game van 2024: Astro Bot

In de komende week zullen we nog eens wat games bespreken die in dit jaar de revue passeerden. Zo ook de Game of the Year winnaar Astro Bot. Immers is dit toch echt wel een platformer die iedereen gespeeld moet hebben!

In Astro Bot gaan we een compleet nieuw avontuur aan met het bekende robotje dat eerder al zijn opwachting maakte in de gratis PlayStation 5-game Astro’s Playroom en de VR-game Astro Bot Rescue Mission.

In de game strandt Astro nadat zijn ruimteschip crasht en een groot deel van zijn crew spoorloos verdwijnt. Groot deel, ehh je bent de enige die nog vrij rondloopt! Het is dus aan jouw de taak om het schip weer aan de praat te krijgen en op zoek te gaan naar de crew ervan. Het is het startschot van een geweldig avontuur dat je na diverse planeten brengt en je op spelenderwijs ook nog eens kennis laat maken met veel bekende games die er op de PlayStation voorbij zijn gekomen.

Lekker in je controller blazen!

Waar Astro’s Playroom je al kennis liet maken met alle features van de DualSense controller doet deze game dat ook op een erg leuke manier. Naast dat de game allerlei power-ups biedt, waardoor de gameplay eigenlijk altijd leuk aan blijft voelen, toont het ook de volledige potentie die Sony’s nieuwste controller allemaal te bieden heeft. Al blijft het soms toch een beetje vreemd om tegen je controller te blazen om op het scherm een platform te laten bewegen.

De game biedt misschien qua verhaal niet zo heel veel diepgang en is al snel duidelijk wat er gaat gebeuren, wacht er gedurende de pak en beet 10-12 uur een geweldige platform-ervaring op. De levels bieden veel verschillende gameplay-elementen en sommige levels zijn nog best pittig om te kunnen verslaan. Dat zit hem voornamelijk in het feit dat je alleen maar bij de tussenbazen een aantal hartjes krijgt en dus kansen om het een keer te verpesten. Doe je dat in de gewone levels zal je toch echt weer een stuk overnieuw moeten spelen.

Misschien zelfs beter dan Super Mario Odyssey

De game kan daarom soms best irritant gaan worden, want je moet soms zo precies werken om een bepaald gedeelte van een level door te komen. Het gevolg dat er dan iets niet lukt, wordt dan alleen maar erger waardoor vervolgens bijna helemaal niks meer goed lijkt te gaan. Beste is om dat de desbetreffende level even te negeren, althans dat bleek bij mij de beste tactiek.

Wat ons betreft is het niet heel gek dat Astro Bot de Game of the Year heeft gewonnen. Het is immers al best lang geleden dat we zo’n goede 3D platformgame voorgeschoteld hebben gekregen. Naar mijn idee is dat zelfs Super Mario Odyssey (dat alweer zeven jaar geleden uitkwam!). Ik durf zelfs te stellen dat als beide games mee hadden gedaan voor de meest prestigieuze prijs het niet raar was geweest als Team Asobi ook dan had gewonnen! Hoe dan ook, zoals onze Benjamin in zijn review al schreef: Astro Bot is must-play voor platform liefhebbers!