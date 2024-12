Games van 2024: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Nintendo had dit jaar eigenlijk een vrij stabiel jaar en dat was misschien ook wel logisch met Tears of the Kingdom en Metroid Prime remastered vorig jaar. Toch wist “Big N” ons te verrassen met The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Niet alleen bracht de game de schattige stijl terug die we kennen uit de vorige topdown Zelda-games, maar het was de eerste keer dat prinses Zelda de hoofdrol vertolkt. Nadat Link Ganondorf heeft verslagen, wordt de goed gemutste en een groot deel van Hyrule opgeslurpt. Gelukkig weet Link de prinses net uit haar benarde situatie te redden en wacht haar een groot avontuur op!

Het is niet alleen zo dat een groot deel van Hyrule uit grote paarse gaten bestaat, maar de mensen die eruit zijn gekomen, zijn niet meer zoals ze daarvoor waren. Iedereen keert zich namelijk tegen de prinses en voor ze het weet wordt ze door de koning (haar vader) in de cel gezet. Gelukkig komt Tri haar helpen, en is het uiteindelijk de bedoeling dat ze elkaar helpen om Hyrule weer terug te brengen naar de originele status.

Ongekende keuzevrijheid

De game schittert eigenlijk in diens eenvoud, maar die eenvoud maakt de gameplay soms best uitgebreid. Tri kan namelijk alles kopiëren en dat geeft op een gegeven moment zoveel opties dat je soms even aan het uitvogelen bent om door een bepaald gebied te komen.

Al spelenderwijs leer je dus hoe je alle objecten kunt kopiëren, maar ook hoe vijandelijke beesten, die je daardoor ook kunt gebruiken om voor je te vechten. Het wordt op een gegeven moment echt interessant als je ook de zwaardvechtersmodus tot je beschikking hebt. Hiermee biedt de game je allerlei mogelijkheden om vijanden te verslaan en wat dat betreft is dat een van de sterkere punten van de game. Immers kun je de game op verschillende manieren spelen en is het zeer aantrekkelijk om de game nog eens te spelen.

Gewoon een zeer vermakelijke game!

Ik merk dat ik nu weer de game aan het herbeleven ben, ik de neiging heb om de review nog een keer te schrijven. Dat is natuurlijk helemaal niet nodig, maar mocht je een Switch in huis hebben en deze game nog niet hebben gespeeld, raad ik je zeker aan om hem een kans te geven! Het is immers een ontzettend leuke game en je bent minimaal een uurtje of 20 zoet om de game uit te spelen. Ik kan zeggen dat dit zeker niet zonde is van je vrije tijd!