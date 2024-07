Goed nieuws voor BioShock fans: Cloud Chamber lijkt productie op te schroeven

Het leek eigenlijk een kwestie van tijd dat de nieuwe BioShock geannuleerd zou worden. Echter is niets minder waar: Ontwikkelaar Cloud Chamber is namelijk op zoek naar personeel voor de game. Hierdoor lijkt het erop dat de productie ervan wordt opgeschroefd.

Via Wccftech weten we dat de ontwikkelaar maar liefst 30 man aan personeel zoekt. Deze zullen onder andere taken in het artwork, animaties, engineering, design en de productie moeten vervullen. Het ziet er in een keer een stuk rooskleuriger uit voor de nieuwe BioShock.

De game werd immers in 2019 al aangekondigd en we wisten eigenlijk al vrij snel dat het niet Irrational Games (immers was die studio al in 2014 opgeheven) was die die game zou gaan maken, maar de nieuwe studio Cloud Chamber. Daarna werd er vrij weinig onthuld over de game en waren er geluiden dat de ontwikkeling ervan alles behalve soepel verliep.

Toch blijven we nog voorzichtig met de game, want immers heeft het fenomenale BioShock Infinite als voorganger, dus het zal wel van hele goede huizen moeten komen om die ervaring te evenaren! Of denken jullie dat dit niet zo heel moeilijk is? Laat het ons weten in de reacties!