Meer ontslagen in de game-industrie, Elden Ring verfilming op komst? en meer in overig nieuws week 27

Het begint langzaamaan komkommertijd te worden en het nieuws wordt steeds wat minder spannend. Toch hadden we genoeg “voer” om jullie deze week even up to date te houden!

Nieuws

Hoewel Sony niet aanwezig is tijdens de Gamescom zal het bedrijf wel aanwezig zijn tijdens de Tokyo Games Show. Opvallend detail: het bedrijf wordt door de organisator bij de “indie games” gestationeerd, terwijl andere de platformhouder onder “Family Game Area” hebben vermeld.

De Tokyo Games Show belooft in ieder geval groots te worden met meer dan 731 partijen op 3190 stands!

Waar Sony het “thuisfeestje” wel viert, zal Microsoft niet van de partij zijn bij de Tokyo Games Show. Hiermee lijkt het toch steeds meer op dat het bedrijf niet meer de strijd aan gaat met Sony en Nintendo in “het land van de rijzende zon”.

Mocht je Suicide Squad nog spelen, hebben we goed nieuws, want het tweede in-game seizoen van de game introduceert namelijk het personage Mr. Freeze.

Film en seriesnieuws

Het is alweer vier jaar stil rondom de verfilming van Metal Gear Solid, maar gelukkig is daar deze week een klein beetje verandering in gekomen. Ari Arad, de regisseur van de film, heeft laten weten dat hij vooralsnog bezig is met het script. Hij is ervan overtuigd dat iedereen die de film gaat zien “enthousiast en verrast” zal worden.

Ook was er opmerkelijk nieuws rondom een verfilming van Elden Ring. George R. R. Martin heeft namelijk een opmerkelijk uitspraak gedaan op een blog. Daar zei hij namelijk het volgende over een mogelijke serie/ film van de populaire game uit 2023:

Oh, en over die geruchten die je misschien hebt gehoord over een speelfilm of televisieserie gebaseerd op Elden Ring… daar heb ik niets over te zeggen. Geen woord, nee, niets, ik weet niets, je hebt nog nooit een piep van mij gehoord, mum mum mum. Welk gerucht?”

Watch Dogs krijgt een verfilming en vandaag maakt Ubisoft bekend dat de productie ervan gestart is!



Helaas lijken we dit niet over de serie van Horizon te kunnen zeggen. Volgens de laatste geruchten is de serie van showrunner Steve Blackman, bekend van The Umbrella Academy, geannuleerd door Netflix. Het is niet bekend of een andere partij de serie over gaat nemen.

Nog meer ontslagen!

Dit jaar staat in het teken van de reorganisaties en voornamelijk het ontslaan van ontwikkelaars. Eerder deze week was het Ubisoft die 33 ontwikkelaars liet weten op zoek te moeten naar een andere baan. Deze ontwikkelaars waren gestationeerd bij Ubisoft Toronto, dat onder andere de ontwikkeling van de Prince of Persia: Sands of Time remake voor zijn rekening heeft.

Ook bij Microsoft lijkt het einde nog niet in zicht. Eerder dit jaar werden er al 1900 personeelsleden ontslagen en nog steeds is niet iedereen zeker dat hij/ zij nog lang een baan heeft bij de platformhouder. Zo hoorde Jessie Thomas op haar vakantie dat ze niet meer terug hoefde te komen en claimt journalist Tom Warren dat het hier niet bij gaat blijven.

more Xbox layoffs happening this week. Microsoft laid off Jessie while she was on vacation. https://t.co/TqM31fZPFA — Tom Warren (@tomwarren) July 3, 2024

as per my tweet, it’s not just one person. — Tom Warren (@tomwarren) July 3, 2024

Trailers van de week

A44 komt deze maand met Flintlock: Siege of Dawn en in een video wordt de gameplay uitgebreid getoond. De video duurt maar liefst 22 minuten, dus zorg dat je wat lekkers bij de hand hebt!



Payday 3: Chapter 2 “Boys in Blue” introduceert een singleplayer modus (beta) en later dit jaar een offline modus. In een nieuwe trailer wordt onder andere een nieuw level getoond.



De Crazy Taxi reboot wordt een open wereld multiplayer game. Dat blijkt uit een nieuwe video waarin SEGA nieuw personeel probeert te werven. Het zal nog steeds de bedoeling zijn om zo veel mogelijk passagiers zo snel mogelijk op hun plek van bestemming te brengen, maar je zult het dus opnemen tegen andere spelers.



Op 8 juli zal Agent Smith zijn opwachting maken in de brawler Multiversus van Warner Bros. Check hieronder wat voor moves het personages met zich meebrengt!



Final Fantasy XIV heeft deze week diens vijfde en laatste uitbreiding ontvangen en uiteraard wordt de lancering van Dawntrial gevierd met een launch trailer!



Nintendo heeft deze week weer zeven NES games aan Nintendo Switch Online toegevoegd. In de onderstaande trailer zie je welke games dat zijn!