Mafia: The Old Country verschijnt op 8 augustus 2025 – Bekijk nu de gameplaytrailer en ontwikkelaarsinzichten

2K Games en ontwikkelaar Hangar 13 hebben officieel aangekondigd dat Mafia: The Old Country op 8 augustus 2025 wordt uitgebracht voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en PC (via Steam en NVIDIA GeForce NOW). Tijdens PAX East 2025 onthulden ze de eerste gameplaytrailer en een diepgaande ontwikkelaarsvideo getiteld Breaking Omerta.

Terug naar de roots van de maffia

Deze nieuwe titel fungeert als prequel op de originele Mafia-game en neemt spelers mee naar het begin van de 20e eeuw in Sicilië. Spelers kruipen in de huid van Enzo Favara, een jonge man die zich aansluit bij Don Torrisi’s misdaadfamilie. Het verhaal draait om thema’s als loyaliteit, eer en gehoorzaamheid, en belooft een meeslepende en emotionele ervaring te bieden.

Focus op lineaire storytelling

In tegenstelling tot veel moderne open-wereldgames kiest Mafia: The Old Country voor een lineaire benadering. Volgens Hangar 13-president Nick Baynes stelt deze focus hen in staat om een “gritty, grounded, brutal and emotional” verhaal te leveren. Het spel combineert authentieke omgevingen met intense actie, waaronder vuurgevechten, melee-gevechten en achtervolgingen te paard en met voertuigen uit die tijd.

Technische hoogstandjes met Unreal Engine 5

Het spel is ontwikkeld met Unreal Engine 5, wat zorgt voor indrukwekkende graphics en realistische omgevingen die het Sicilië van de jaren 1900 tot leven brengen. De ontwikkelaars hebben veel aandacht besteed aan details om een authentieke en meeslepende spelwereld te creëren.

Prijs en edities

Mafia: The Old Country zal beschikbaar zijn voor een adviesprijs van €49,99, met een Deluxe Edition voor €59,99 die extra digitale content bevat. Deze prijsstelling weerspiegelt de focus op een compacte, maar hoogwaardige ervaring die aantrekkelijk is voor spelers die op zoek zijn naar een diepgaand verhaal zonder een enorme tijdsinvestering.

Bekijk de trailer