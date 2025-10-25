Star Wars Outlaws demo nu op Nintendo Switch 2 te spelen

Ubisoft heeft een demo van Star Wars Outlaws in de eShop voor de Nintendo Switch 2 gezet, zodat je alvast kennis kunt maken met het avontuur van Kay Vess.

In de demo, die natuurlijk gratis te spelen is, kunnen spelers de planeet Tatooine verkennen. Dat is de planeet dat normaliter halverwege de game wordt bezocht door de schurk Kay Vess en haar Merqaal Nix.

De Switch 2-versie van de game kreeg eerder dit jaar nog kritiek over diens performance, maar wat was het toch een verademing om de game op de Switch 2 te kunnen spelen.

Het is overigens niet de enige game die Ubisoft naar de Nintendo Switch 2 zal brengen. Gisteren hoorden we dat Assassin’s Creed Shadows op 2 december zal verschijnen.