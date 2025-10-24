Derde DLC Kingdom Come Deliverance 2 komt eraan, Pokémon Legends: Z-A een succes en meer in overig nieuws week 43

Terwijl wij uitkijken na een weekendje weer lekker verder grinden in Battlefield 6, sluiten we ook deze werkweek weer af met alle overige nieuwtjes kort voor jullie samengevat!

Nieuws

The Crew 2 heeft een offline modus gekregen, waardoor je de game dus kunt spelen zonder internetverbinding. Spelers kunnen hun online progressie wel overzetten naar de offline modus, maar andersom is dat niet mogelijk. Hiermee lijkt de ontwikkelaar zich alvast voor te bereiden voor de tijd dat de servers offline gaan.

Deze week werd Fallout dag gevierd en daar werd onder andere de Anniversary edition van Fallout 4 aangekondigd en details van Fallout 76’s Burning Springs DLC. Echter werd er ook een “native” versie van Fallout 76 voor de PlayStation 5 en Xbox Series S/ X aangekondigd. Deze moeten gebruik maken van de extra rekenkracht van de consoles en daardoor nog soepeler draaien.

Voor liefhebbers van The Sims mobile hebben we iets minder goed nieuws: de game gaat op 20 januari offline. Het is overigens al niet meer mogelijk om de game te downloaden in de App Store of Google Play Store en in-game geld kan tot 6 januari worden opgemaakt. Daarna zal alle content gratis wezen. De game zal ook nog allerlei in-game evenementen hebben tot die tijd, die je hier terug kunt vinden.

Star Wars Outlaws op de Nintendo Switch 2 wordt alleen maar beter en beter. De uitgever heeft weer een nieuwe update uitgebracht die wat bugs fixt, maar ook ervoor moet zorgen dat de kwaliteit van de texturen nog mooier worden. Voor de volledige update moet je even hier wezen! Wij waren al aardig te spreken over de port van Ubisoft! Hopelijk volgt Assassin’s Creed Shadows snel!

Helaas voor gamers die uitkeken naar Mouse: P.I. for Hire: de game is namelijk uitgesteld naar begin 2026. Ontwikkelaar Fumi Games laat weten extra tijd nodig te hebben om spelers de best mogelijke ervaring te kunnen bieden.

MOUSE: P.I. For Hire will now launch in early 2026. pic.twitter.com/pm5XVBtGgT — MOUSE: P.I. For Hire (@mousethegame) October 22, 2025

Ook The Sinking City 2 is uitgesteld, maar dat heeft te maken met de oorlog in Oekraïne. Frogwares meldt namelijk dat het bedrijf vanwege drones, rakketten en stroomstoringen veel langer bezig is met de ontwikkeling van de game. Hierdoor halen ze de verwachte release van dit jaar niet meer en heeft men de game uitgesteld naar begin 2026.

De Switch 2-versie van Elden Ring is helaas ook uitgesteld. Bandai Namco en FromSoftware hebben in een bericht op X laten weten dat de game pas begin 2026 zal verschijnen. De ontwikkelaar wil de extra tijd gebruiken om de prestaties van de game te verbeteren. De game kreeg overigens al kritiek toen deze speelbaar was op de Gamescom en wat dat betreft is het fijn dat de feedback ten harte wordt genomen.

Pokémon Legends: Z-A kent een enorme sterke lancering. In de eerste week werden er 5,8 miljoen exemplaren van de game verkocht en daarvan werd bijna de helft op de Nintendo Switch 2 gespeeld.

Serie/ Films

Insider DanielRPK heeft vernomen wie de acteurs zijn die bepaalde rollen voor de God of War serie van Amazon Prime Video op zich gaan nemen. Insider Gaming meldt dat de serie mogelijk het verhaal van zowel het eerste als tweede deel van de God of War reboot gaat volgen, aangezien Odin een rol gaat spelen en er voor Atreus twee verschillende acteurs komen. Check vooral het bericht van Insider Gaming voor alle info!

Goed nieuws voor degene die uitkijken naar de Sleeping Dogs verfilming. Na een hele lange tijd van radiostilte laat acteur Simu Liu (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) weten dat het script voor de film is geschreven!

in honour of our sleeping dogs script draft being done, here’s my sleepy dog 👍 pic.twitter.com/l1KsFNDj5V — Simu Liu (@SimuLiu) October 18, 2025

Trailers

Het free-to-play Sonic Rumble heeft een releasemaand gekregen. De game die eigenlijk al in mei zou verschijnen, maar voor onbepaalde tijd werd uitgesteld, zal vanaf “ergens in november” te spelen zijn.

Square Enix heeft een nieuwe video van Final Fantasy 7 Remake Intergrade vrijgegeven waarin de game op verschillende platformen wordt gedraaid. De video lijkt meer aan te willen geven hoe de games op elkaar lijken dan dat je er verschillen in zult vinden. De game is al verschenen voor de PC en PlayStation 5 en zal op 22 januari ook naar de Nintendo Switch 2 en Xbox Series S/ X komen, waarvan we eind dit jaar nog een demo krijgen. Daarna zullen ook de overige delen van de trilogie moeten volgen!

Het uit 2006 stammende Scarface: The World is Yours werd deze week opnieuw uitgebracht in de Epic Games Store en leek later ook naar Steam komen. De game is opnieuw uitgebracht door EC Digital Entertainment die ook (in samenwerking met AI aan een optionele HD modus heeft gewerkt.

De game zou voor €26,99 verschijnen, maar daar werd uiteindelijk een streep door getrokken. Dit omdat de ontwikkelaar de originele game eigenlijk gewoon opnieuw uit heeft gebracht met wat patches die door fans waren gemaakt. Laatstgenoemde waren niet bepaald gecharmeerd van de actie van de Chinese ontwikkelaar. Daarnaast zou EC Digital ook de eigenaar van de rechten van de game niet op de hoogte hebben gesteld en lijkt het erop dat de release van de game er mogelijk nooit van gaat komen.

This release reportedly ships SilentPatch and Fusion Fix, and none of us were contacted about this in advance (which isn’t necessary as per the license, but would be nice). I KNOW that the holder of the Scarface license wasn’t willing to re-release the game, so this is suspect. https://t.co/eDCWkKys4p — Silent (@__silent_) October 22, 2025

Het derde seizoen van het tweede jaar van Skull and Bones is sinds deze week te spelen en introduceert onder andere nieuwe vaartuigen en ook een nieuwe factie genaamd Dutch Merchant Company (DMC), dat is gebaseerd op de Verenigde Oost-Indische Companie.

Er zijn twee commercials van Metroid Prime 4: Beyond op YouTube verschenen die wat nieuwe beeldmateriaal uit de game bevatten. Zo zien we twee eindbazen die we nog niet eerder zagen. Een daarvan is de plantaardige eindbaas genaamd Cervex en de ander heet Xelios. Nintendo lijkt de marketing in ieder geval op te voeren voor de game die op 4 december zal verschijnen voor de Nintendo Switch-consoles.

Marvel Cosmic Invasion heeft een releasedatum gekregen en de beat-em-up zal op 1 december verschijnen voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/ X, Nintendo Switch en Switch 2. Ja inderdaad de game komt ook naar Nintendo’s nieuwste hybride console!

De derde DLC voor Kingdom Come Deliverance 2 verschijnt op 11 november en heet Mysteria Ecclesiae. Daarin bezoeken spelers Sedletz Monastery waar zij een “dodelijk mysterie” moeten zien op te lossen.

Geruchten

Bloomberg meldt dat Microsoft een exorbitant hoge winstmarge wil zien bij de Xbox divisie. Het bedrijf zou willen dat er 30% winstmarge wordt gerealiseerd. Tijdens een rechtszaak in 2023 bleek dat Microsoft in de eerste negen maanden van het jaar “slechts” 12 procent behaalde. Bovendien ligt het gemiddelde tussen de 17 en de 22 procent in de industrie.