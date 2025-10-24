Fallout 4: Anniversary Edition komt op 10 november; volgend jaar naar Switch 2

Bethesda viert het 10 jarige bestaan van Fallout 4 met een Anniversary Edition, dat op 10 november uitkomt voor de PC, PlayStation en Xbox consoles en begin 2026 voor de Nintendo Switch 2.

De game is al verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series S/ X, maar nu komt dus de definitieve versie naar die platformen en later dus ook naar de Nintendo Switch 2. Deze versie bevat de game en alle zes de uitbreidingen, namelijk Automatron, Nuka-World, Far Harbor en de Workshop-uitbreidingen. Daarnaast worden er ook 150 verschillende creaties uit de Creation Club aan de game toegevoegd, waaronder nieuwe wapens, nieuwe rassen voor Dogmeat en missie-uitbreidingen.

Fallout 4 verscheen oorspronkelijk op 10 november 2015 voor de PC, PlayStation 4 en Xbox One. Vorig jaar kwam er een update voor de game waardoor de game gebruik kon maken van alle extra rekenkracht van de PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

Sindsdien verscheen Fallout 76 waar al jaren nieuwe content wordt toegevoegd. Zo kunnen spelers in december de Burning Springs uitbreiding verwachten, waarin Walton Goggings zijn rol van “the Ghoul” weer door Walton Goggins zal worden ingevuld. Op diezelfde dag kunnen we de beste man ook weer verwelkomen in het tweede seizoen van de gelijknamige serie.

Dan was er nog meer Fallout nieuws, want er komt een speciale editie van Fallout New Vegas. Het gaat om de “15th anniversary edition. Deze bevat naast de game ook een Victor Statue van zo’n 20cm en wat kekke collector’s items.