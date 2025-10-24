Eerste seizoen Call of Duty Black Ops 7 introduceert zeven multiplayer levels

Activision heeft laten weten dat het eerste in-game seizoen van Call of Duty Black Ops 7 de grootste uit de geschiedenis van de serie zal worden.

De game verschijnt op 14 november en op 20 november zal Nuketown 2025 al aan de game worden toegevoegd. Daarna zal de lancering van het eerste seizoen zijn. Deze voegt nog zes nieuwe multiplayer levels en drie zombie levels aan de game toe. Fate, Utopia, Odysseus, Yakei, Standoff en Meltdown zijn de namen van de multiplayer levels, waarvan de laatste twee verbeterde versies zijn van levels uit Call of Duty Black Ops 2.

De drie zombie levels bestaan uit één regulier level (Astra Maldrum) en twee survival levels (Exit 115 en Zarya Cosmodrome). Call of Duty Black Ops 7 verschijnt dus op 14 november voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X. Je kunt de game vanaf dag één spelen via Xbox Game Pass.