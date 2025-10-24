Switch 2-versie van Assassin’s Creed Shadows komt op 2 december

Ubisoft heeft de komst van de Switch 2-versie van Assassin’s Creed Shadows bevestigd en de game zal op 2 december op Nintendo’s nieuwste platform verschijnen.

Er wordt al enige tijd gespeculeerd over een Switch 2-versie van Assassin’s Creed: Shadows en vandaag werd de komst dus bevestigd. Er komt zowel een fysieke (gamekeycard) als digitale versie van de game. De game bevat alle content die tot nu toe voor de game is verschenen, behalve de Claws of Awaji DLC, dat begin volgend jaar naar de Switch 2 zal komen.

Daarnaast heeft de uitgever laten weten dat Title Update 10 en 11 ook onderweg zijn en die zullen ook al bij de lancering van de Switch 2-versie geïnstalleerd zijn. Title update 10 verschijnt op 28 oktober en zal de parkourgameplay van de game verbeteren. Zo is er de ‘Advanced Parkour’ optie waarmee spelers van elke hoogte zijwaartse en achterwaartse sprongen kunnen maken. Ook voegt de update Corrupted Castles toe, waarbij spelers in alreeds bezochte kastelen nieuwe uitdagingen en beloningskisten kunnen verwachten.

Title update 11 verschijnt op 25 november en komt met een nieuw verhaallijn, genaamd “A Puzzzlement”. Deze content heeft volgens de ontwikkelaar een humoristische toon en daarin zullen de twee hoofdpersonages een nieuwe vaardigheid van elkaar leren. Dit geheel wordt afgemaakt met een nieuwe omgevingspuzzel.

Assassin’s Creed Shadows verscheen in maart van dit jaar en werd ook op onze redactie met open armen ontvangen. Wij hopen in ieder geval dat de Switch 2-port van de game net zo goed wordt als die van Star Wars Outlaws!