Bekijk hier wat de toekomst van Halo heeft te bieden!

Halo Studios komt straks met een update over de toekomst van de Halo franchise en dit kun je hier live volgen!

Tijdens de Halo World Championships komt Halo Studios (voorheen 343 Industries) met een update over een nieuw project. Het gebeuren gaat om 22:00 Benelux tijd van start en zal zo’n twee uur duren. Je kunt de hele livestream van het event (dus inclusief de wedstrijden) hieronder bekijken.

Er gaan al tijden geruchten over meerdere nieuwe Halo games. Zo is er mogelijk een remake van Halo: Combat Evolved in de maak in samenwerking met Virtuos, maar werkt Certain Affinity aan een live-servicegame en is er ook nog een nieuw deel van de serie in de maak. Deze games zouden niet meer alleen naar Xbox platformen komen, maar ook naar de PlayStation 5. Vanavond zullen we horen wat de ontwikkelaar in petto heeft. Wat hopen jullie te zien?!