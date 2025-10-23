Kirby Air Raiders Direct kondigt speeltesten aan en meer

Nintendo heeft vanmiddag een uur lang Kirby Air Riders in het zonnetje gezet. Je kunt de volledige stream hieronder even terugkijken of alle hoogtepunten doorlezen!

Tijdens de Kirby Air Riders Direct-presentatie van vandaag heeft director Masahiro Sakurai opnieuw diepe inzichten gedeeld over wat spelers kunnen verwachten van de wilde, onvoorspelbare actie die Kirby Air Riders op 20 november naar de Nintendo Switch 2 brengt.

Centrale punten van de presentatie waren de verhaalgedreven Roadtrip-stand en de terugkeer van Topcross, een spelstand die in 2004 voor het eerst in Kirby Air Ride op de Nintendo GameCube speelbaar was. Naast deze spelstanden heeft meneer Sakurai allerlei andere elementen besproken die de speelervaring van Kirby Air Riders verder uitbreiden op de Nintendo Switch 2, waaronder nog meer nieuwe riders, decoratie-opties, de terugkeer van legendarische machines en online spelen. Het is tijd om de sterren van de hemel te strijden!

Hier is een overzicht van wat spelers te wachten staat als de game uitkomt:

Topcross : een spelstand die oorspronkelijk eerst in Kirby Air Ride voorkwam, waarbij je races van bovenaf ziet en op circuits racet die zijn geïnspireerd op de circuits uit de Air Ride-stand. Net als bij andere spelstanden kun je je riders en machines los van elkaar kiezen. Je kunt ook gebruikmaken van wervelingen, boosts en kopieerkrachten, zoals Flits waarmee je rider met een elektrische lading naar voren raast en rivalen een schok bezorgt. Topcross heeft ook exclusieve voorwerpen om een voordeel te verkrijgen, zoals Kaboem, Driftvlammen en het Boorwapen. Topcross kan online met acht spelers samen worden gespeeld. Lokaal kunnen vier spelers op één systeem spelen, plus nog eens vier computerspelers.

: een spelstand die oorspronkelijk eerst in Kirby Air Ride voorkwam, waarbij je races van bovenaf ziet en op circuits racet die zijn geïnspireerd op de circuits uit de Air Ride-stand. Net als bij andere spelstanden kun je je riders en machines los van elkaar kiezen. Je kunt ook gebruikmaken van wervelingen, boosts en kopieerkrachten, zoals Flits waarmee je rider met een elektrische lading naar voren raast en rivalen een schok bezorgt. Topcross heeft ook exclusieve voorwerpen om een voordeel te verkrijgen, zoals Kaboem, Driftvlammen en het Boorwapen. Topcross kan online met acht spelers samen worden gespeeld. Lokaal kunnen vier spelers op één systeem spelen, plus nog eens vier computerspelers. Roadtrip : tijdens de Direct van vandaag heeft meneer Sakurai ook een nieuwe spelstand genaamd Roadtrip gepresenteerd. Hierbij ga je op reis en voltooi je uitdagingen uit Air Ride, Citystrijd en Topcross, waaronder races, gevechten en Citystrijd-gebeurtenissen, terwijl je machines en voorwerpen verzamelt die je tijdens deze uitdagingen kunt gebruiken. Maar je bent niet zomaar aan het ronddwalen. Er is namelijk een verhaal dat uitlegt waarom Kirby, koning Dedede, Waddle Dee, Starman en de andere riders besloten hebben om op pad te gaan.

: tijdens de Direct van vandaag heeft meneer Sakurai ook een nieuwe spelstand genaamd Roadtrip gepresenteerd. Hierbij ga je op reis en voltooi je uitdagingen uit Air Ride, Citystrijd en Topcross, waaronder races, gevechten en Citystrijd-gebeurtenissen, terwijl je machines en voorwerpen verzamelt die je tijdens deze uitdagingen kunt gebruiken. Maar je bent niet zomaar aan het ronddwalen. Er is namelijk een verhaal dat uitlegt waarom Kirby, koning Dedede, Waddle Dee, Starman en de andere riders besloten hebben om op pad te gaan. Paddock : in Kirby Air Riders is er een nieuwe plek waar spelers samen kunnen komen. De paddock werkt als een lobby. Het is een gebied waarin spelers vrij kunnen rondlopen en met vrienden tijd kunnen doorbrengen. Ze kunnen hier ook alvast hun rider, machine en de volgende spelstand kiezen. Er kunnen in een paddock zelfs meerdere wedstrijden naast elkaar plaatsvinden. Spelers kunnen ook de muziek veranderen, reacties gebruiken en hun riders laten poseren.

: in Kirby Air Riders is er een nieuwe plek waar spelers samen kunnen komen. De paddock werkt als een lobby. Het is een gebied waarin spelers vrij kunnen rondlopen en met vrienden tijd kunnen doorbrengen. Ze kunnen hier ook alvast hun rider, machine en de volgende spelstand kiezen. Er kunnen in een paddock zelfs meerdere wedstrijden naast elkaar plaatsvinden. Spelers kunnen ook de muziek veranderen, reacties gebruiken en hun riders laten poseren. Multi-machine : de presentatie heeft ook een nieuw racetype voor Air Ride laten zien. Hierbij kies je meerdere machines, eentje voor elke ronde, en je wisselt automatisch zodra je tijdens de race aan de volgende ronde begint. Vind de juiste combinatie voor ieder moment en experimenteer met verschillende machines voor dezelfde rider. Meerdere spelers kunnen deze stand ook lokaal als team spelen door de controller als bij een estafette door te geven.

: de presentatie heeft ook een nieuw racetype voor Air Ride laten zien. Hierbij kies je meerdere machines, eentje voor elke ronde, en je wisselt automatisch zodra je tijdens de race aan de volgende ronde begint. Vind de juiste combinatie voor ieder moment en experimenteer met verschillende machines voor dezelfde rider. Meerdere spelers kunnen deze stand ook lokaal als team spelen door de controller als bij een estafette door te geven. Metamorfoster : de Metamorfoster is een van de nieuwe machines van Kirby Air Riders. Het bijzondere eraan is dat het een stertype en een motortype in één is! Door de stick heen en weer te bewegen kun je zelf van type wisselen en tegenstanders verrassen.

: de Metamorfoster is een van de nieuwe machines van Kirby Air Riders. Het bijzondere eraan is dat het een stertype en een motortype in één is! Door de stick heen en weer te bewegen kun je zelf van type wisselen en tegenstanders verrassen. Checklist : de checklist uit Kirby Air Ride is ook terug. Als je bepaalde doelen bereikt, worden er in de checklist vakjes geopend. Hoe meer doelen je bereikt, hoe meer extra content je vrijspeelt. De checklist heeft vijf tabbladen, die verbonden zijn met Air Ride, Topcross, Citystrijd, Roadtrip en Online. Als je vakjes hebt geopend, kun je de vakjes ernaast kiezen om daarvoor direct een uitdaging te starten met omstandigheden die je helpen om het doel te bereiken. Achter de vakjes van Online zitten geen riders of machines verstopt, dus je loopt niets belangrijks mis als je die niet voltooit. Je kunt vanaf het begin gelijk aan de slag gaan om je checklist te voltooien.

: de checklist uit Kirby Air Ride is ook terug. Als je bepaalde doelen bereikt, worden er in de checklist vakjes geopend. Hoe meer doelen je bereikt, hoe meer extra content je vrijspeelt. De checklist heeft vijf tabbladen, die verbonden zijn met Air Ride, Topcross, Citystrijd, Roadtrip en Online. Als je vakjes hebt geopend, kun je de vakjes ernaast kiezen om daarvoor direct een uitdaging te starten met omstandigheden die je helpen om het doel te bereiken. Achter de vakjes van Online zitten geen riders of machines verstopt, dus je loopt niets belangrijks mis als je die niet voltooit. Je kunt vanaf het begin gelijk aan de slag gaan om je checklist te voltooien. amiibo: de presentatie heeft meer amiibo-figuren van Kirby Air Riders getoond*4, die aanzienlijk groter zijn dan algemene amiibo. De amiibo die meneer Sakurai heeft laten zien, zijn Meta Knight en Schaduwster, koning Dedede en Tankster, en kok Kawasaki en Hopster. Net als bij de eerder aangekondigde amiibo is het mogelijk om de riders en machines te verwisselen. Elke rider kan magnetisch aan de machine worden vastgemaakt en worden omgewisseld met andere Kirby Air Riders-amiibo. De combinatie die je gebruikt, verschijnt met dezelfde samenstelling in de game. Je kunt ook tegen de figuurspelers van de amiibo spelen, die daarbij geleidelijk beter worden in het besturen van hun machine.

De nieuwe amiibo verschijnen op de volgende momenten:

Meta Knight en Schaduwster: 5 maart 2026

Koning Dedede en Tankster: 2026

Kok Kawasaki en Hopster: 2026

Meer content: de presentatie heeft bevestigd dat de negen circuits uit de eerste game terug zijn, van Wonderlijke Weilanden tot Sterrengordel, wat het totale aantal op 18 brengt. De presentatie heeft ook het Megakanon laten zien, een nieuw voorwerp voor Citystrijd. Bij het deel over stadionactiviteiten is er aandacht besteed aan baasgevechten, met onder andere een nieuwe baas genaamd Robo-Dedede, die kan wisselen tussen zijn Dedede-vorm en autovorm. Er werd ook gekeken naar terugkerende kopieerkrachten en verzamelbare onderdelen waarmee je de legendarische machines Dragoon en Hydra kunt samenstellen.

Voor het online spelen heeft Kirby Air Riders een aantal nieuwe elementen die de speelervaring verrijken:

Riderkracht: Kirby Air Riders heeft een rangensysteem en een nieuwe statistiek genaamd riderkracht. De rang die je krijgt, is geen letter maar een kleur. Op basis van de zeven kleuren van de regenboog word je ingedeeld bij andere spelers, zodat je tegen gelijkwaardige tegenstanders speelt. Als je in rang stijgt, kan dit voor veranderingen zorgen tijdens Citystrijd, dus houd dat in de gaten. Je krijgt voor elke multiplayerstand ook een aparte riderkracht, die is gebaseerd op je totale aantal overwinningen. Hoewel dit losstaat van je rang, is elke overwinning voor beide statistieken mooi meegenomen. Je riderkracht komt ook op je licentie te staan.

heeft een rangensysteem en een nieuwe statistiek genaamd riderkracht. De rang die je krijgt, is geen letter maar een kleur. Op basis van de zeven kleuren van de regenboog word je ingedeeld bij andere spelers, zodat je tegen gelijkwaardige tegenstanders speelt. Als je in rang stijgt, kan dit voor veranderingen zorgen tijdens Citystrijd, dus houd dat in de gaten. Je krijgt voor elke multiplayerstand ook een aparte riderkracht, die is gebaseerd op je totale aantal overwinningen. Hoewel dit losstaat van je rang, is elke overwinning voor beide statistieken mooi meegenomen. Je riderkracht komt ook op je licentie te staan. Licenties: je multiplayerervaring begint bij het creëren van een licentie. Hieraan kunnen andere spelers je herkennen als jullie online tegen elkaar spelen. Je kunt je licentie versieren met glittereffecten en stickers, en je kunt twee woorden gebruiken om er je eigen racenaam op te zetten.

je multiplayerervaring begint bij het creëren van een licentie. Hieraan kunnen andere spelers je herkennen als jullie online tegen elkaar spelen. Je kunt je licentie versieren met glittereffecten en stickers, en je kunt twee woorden gebruiken om er je eigen racenaam op te zetten. Teamgevechten: tijdens Citystrijd is er ruimte voor maximaal 16 spelers tegelijk. Dit aantal kan ook worden opgedeeld voor teamgevechten met twee teams van maximaal acht spelers. Als teamleden onderdelen van legendarische machines oprapen, geldt dat voor het hele team. Het lid dat het laatste deel weet te verzamelen, mag de machine gebruiken. Als er bij teamgevechten meer dan tien spelers meedoen, spelen alle spelers weliswaar dezelfde activiteit, maar in twee groepen. Het winnende team wordt dan bepaald op basis van het totaal van beide groepen.

tijdens Citystrijd is er ruimte voor maximaal 16 spelers tegelijk. Dit aantal kan ook worden opgedeeld voor teamgevechten met twee teams van maximaal acht spelers. Als teamleden onderdelen van legendarische machines oprapen, geldt dat voor het hele team. Het lid dat het laatste deel weet te verzamelen, mag de machine gebruiken. Als er bij teamgevechten meer dan tien spelers meedoen, spelen alle spelers weliswaar dezelfde activiteit, maar in twee groepen. Het winnende team wordt dan bepaald op basis van het totaal van beide groepen. Test je vaardigheden: bij Air Ride of Topcross kun je in je eentje tegen de klok racen en proberen om je eigen tijden bij een vast aantal rondes te verbeteren. Voor deze spelstanden is er ook Vrije rit, waarbij je je vaardigheden kunt oefenen en kunt proberen om een zo snel mogelijke ronde neer te zetten zonder vijanden op de baan. Vrije rit is ook een optie voor Citystrijd waarbij je zonder tijdlimiet of obstakels over Skyah rond kunt rijden.

bij Air Ride of Topcross kun je in je eentje tegen de klok racen en proberen om je eigen tijden bij een vast aantal rondes te verbeteren. Voor deze spelstanden is er ook Vrije rit, waarbij je je vaardigheden kunt oefenen en kunt proberen om een zo snel mogelijke ronde neer te zetten zonder vijanden op de baan. Vrije rit is ook een optie voor Citystrijd waarbij je zonder tijdlimiet of obstakels over Skyah rond kunt rijden. Miles: ” Hoe kom je aan accessoires?” Met miles. Je verdient miles tijdens het spelen, dus hoe meer je speelt, hoe meer je ervan verdient. Met dit in-gamebetaalmiddel kun je terecht bij de mijlenwinkel, waar je machines, machinedecoraties, licentiedecoraties, muzieknummers en zelfs aanpasbare accessoires voor je riders kunt aanschaffen.

Hoe kom je aan accessoires?” Met miles. Je verdient miles tijdens het spelen, dus hoe meer je speelt, hoe meer je ervan verdient. Met dit in-gamebetaalmiddel kun je terecht bij de mijlenwinkel, waar je machines, machinedecoraties, licentiedecoraties, muzieknummers en zelfs aanpasbare accessoires voor je riders kunt aanschaffen. Mijn machine : de machines die je tijdens het spelen verzamelt, zoals door in de mijlenwinkel onderdelen te kopen of uitdagingen van de checklist te voltooien, kunnen bij Mijn machine ook worden gedecoreerd met stickers, accessoires, motieven en effecten. Vervolgens kun je je ontwerpen van Mijn machine te koop aanbieden via de machinewinkel. Je hebt hier ook de optie om machines te kopen die andere spelers hebben ontworpen. Naarmate er meer exemplaren van je machine worden verkocht, wordt de prijs ervan verhoogd. Maar maak je geen zorgen over het aanbieden van machines, want bij de verkoop raak je de machine zelf niet kwijt. Naast het decoreren van machines kun je ook een eigen garage maken om je unieke machines tentoon te stellen. Deze is ook toegankelijk voor je vrienden als ze in een paddock uitnodigt om langs te komen.

: de machines die je tijdens het spelen verzamelt, zoals door in de mijlenwinkel onderdelen te kopen of uitdagingen van de checklist te voltooien, kunnen bij Mijn machine ook worden gedecoreerd met stickers, accessoires, motieven en effecten. Vervolgens kun je je ontwerpen van Mijn machine te koop aanbieden via de machinewinkel. Je hebt hier ook de optie om machines te kopen die andere spelers hebben ontworpen. Naarmate er meer exemplaren van je machine worden verkocht, wordt de prijs ervan verhoogd. Maar maak je geen zorgen over het aanbieden van machines, want bij de verkoop raak je de machine zelf niet kwijt. Naast het decoreren van machines kun je ook een eigen garage maken om je unieke machines tentoon te stellen. Deze is ook toegankelijk voor je vrienden als ze in een paddock uitnodigt om langs te komen. Gompies: deze machinevormige verzamelobjecten zijn een nieuw element van Kirby Air Riders . Als er bij wedstrijden rivalen zijn die na jou eindigen, krijg je een gompie in de vorm van de machine van elke rivaal die je hebt verslagen. Je gompies worden samengebracht op een plek waar je ze op kunt zuigen, ermee kunt schieten en ze kunt koesteren als trofeeën voor alle tegenstanders die je hebt verslagen.

deze machinevormige verzamelobjecten zijn een nieuw element van . Als er bij wedstrijden rivalen zijn die na jou eindigen, krijg je een gompie in de vorm van de machine van elke rivaal die je hebt verslagen. Je gompies worden samengebracht op een plek waar je ze op kunt zuigen, ermee kunt schieten en ze kunt koesteren als trofeeën voor alle tegenstanders die je hebt verslagen. Mijn muziek: meneer Sakurai besteedde extra aandacht aan de componisten Shogo Sakai en Noriyuki Iwadare, die voordat ze aan deze game werkten aan Kirby Air Ride en de Super Smash Bros.-series hebben gewerkt. Net als bij Super Smash Bros. Ultimate is er in Kirby Air Riders een Mijn-muziek-optie, waarmee je in deze game kunt kiezen welke muziek er tijdens Citystrijd wordt afgespeeld. Je hebt hierbij keuze uit nummers uit allerlei eerdere Kirby-games, bonusnummers en verborgen nummers. Vanaf vandaag is er ook nieuwe muziek te beluisteren in de Nintendo Music -app voor smartapparaten.

Nintendo Switch Online-ledenkunnen de game alvast voor de lancering proberen tijdens het Kirby Air Riders: Global Test Ride-evenement. Het online demo-evenement vindt plaats op 8 en 9 november, en op 15 en 16 november, alleen op de Nintendo Switch 2.

8 november, 09:00 – 15:00

9 november, 01:00 – 07:00

9 november, 16:00 – 22:00

15 november, 09:00 – 15:00

16 november, 01:00 – 07:00

16 november, 16:00 – 22:00

Tijdens het Global Test Ride-evenement kunnen spelers de rijlessen, Air Ride en Citystrijd proberen. Voor Air Ride zullen de volgende circuits beschikbaar zijn: Fleurige Velden, Waterwoelweg en Herfstbladerberg. Spelers kunnen ook een paddock bezoeken, waar ze een kamer kunnen aanmaken, vrienden kunnen uitnodigen voor een potje Citystrijd of tegen andere spelers wereldwijd kunnen spelen. Tijdens de Global Test Ride is er in een paddock ruimte voor 16 spelers. In de volledige versie van de game zal er plaats zijn voor 32 spelers.

De Global Test Ride-software kan vanaf vrijdag 7 november in de middag worden gedownload in de Nintendo eShop. De rijlessen zullen ook buiten de periodes van de Global Test Ride speelbaar zijn.

Om alle functies van de Kirby Air Riders: Global Test Ride te kunnen gebruiken heb je een Nintendo Switch 2, een internetverbinding en een betaald Nintendo Switch Online-lidmaatschap nodig. Je kunt de rijlessen en Air Ride-stand ook zonder Nintendo Switch Online-lidmaatschap spelen.

Spelers die in de Nintendo eShop een pre-order hebben geplaatst voor de digitale versie van Kirby Air Riders, krijgen een in-game accessoire dat tijdens het Global Test Ride-evenement door riders gedragen kan worden. Dit accessoire kan niet naar de volledige game worden overgedragen.